Os mandamentos do tutor cidadão e responsável com seu pet

Você costuma deixar seu pet sem supervisão? Crédito: Pixabay

Nesta edição do "Clube Pet CBN", a comentarista Tatiana Sacchi traz como destaque os "mandamentos" para que você, tutor, atue de forma cidadã e responsável na criação do seu pet. Afinal, ser o responsável pela vida de um animal também exige, além de carinho e paciência, consciência cidadã. Prezar pela saúde física, mental e respeitar o tempo de vida dos animais são alguns dos temas elencados pela comentarista. Confira:

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SAIBA MAIS:

1) TODO ANIMAL DE ESTIMAÇÃO É UM SER VIVO E DEPENDE DE NÓS: Antes de adquirir um animal de estimação é preciso pesar diversos fatores tanto em relação à ele quanto em relação à casa e à família onde ele vai viver.

Responda à perguntas como: porquê eu quero um animal de estimação? Ele cabe no meu orçamento? Quanto tempo eu tenho disponível para o animal que eu quero? Ele irá ficará o dia todo sozinho, vai conviver com crianças, com idosos? Todos os que irão conviver com o animal estão de acordo? Quando eu não puder cuidar dele, quem vai cuidar? Eu estou disposto a respeitar suas características, o seu tempo de vida e sua velhice? Responder essas perguntas é importante para que não haja situações de frustração e abandono, apenas momentos de alegria e afeto!

2) ADOTAR É UM ATO DE AMOR, MAS COMPRAR DEVE SER TAMBÉM: Se possível, prefira adotar animais que estão em abrigos, eles serão eternamente gratos e lhe darão carinho e amor incondicionais e todos ficam felizes.

Nem sempre adotar é possível ou desejado, e se decidir comprar um animal, saiba a procedência dele e as condições em que os pais desse animal são criados, evitando assim maus criadores que não se preocupam com a legalidade do seu negócio, o bem estar e a qualidade de vida de seus reprodutores.

3) DEJETOS: Durante os passeios recolha as fezes do seu animal e jogue-as em local adequado.