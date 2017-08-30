Os desafios na criação dos pets filhotes

Basta aparecer um pet filhote dentro de casa que as dúvidas começam a rondar o imaginário dos responsáveis por essa criação. Dois ouvintes entraram em contato com a equipe do CBN Cotidiano para, justamente, tirar suas dúvidas com relação ao assunto. Confira as explicações da comentarista Tatiana Sacchi.
Clube Pet CBN - 30-08-17.mp3
Ouvinte 1: Minha york tem três meses e meio e até hoje não aprendeu a usar o jornal. Às vezes usa, às vezes não. Gostaria de saber se é porque ela ainda é muito nova ou se ainda vai aprender a fazer as necessidades no jornal, por exemplo.
Ouvinte 2: Boa tarde a todos! Sou José Carlos e preciso melhorar a qualidade da alimentação do meu cachorro (fêmea). Ela é novinha! Em meio a tantas opções de ração pelo mercado, como achar a ração ideal? Ela é uma pastor alemão.