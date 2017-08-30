Os desafios na criação dos pets filhotes

Basta aparecer um pet filhote dentro de casa que as dúvidas começam a rondar o imaginário dos responsáveis por essa criação. Dois ouvintes entraram em contato com a equipe do CBN Cotidiano para, justamente, tirar suas dúvidas com relação ao assunto. Confira as explicações da comentarista Tatiana Sacchi.

Your browser does not support the audio element. Clube Pet CBN - 30-08-17.mp3

Ouvinte 1: Minha york tem três meses e meio e até hoje não aprendeu a usar o jornal. Às vezes usa, às vezes não. Gostaria de saber se é porque ela ainda é muito nova ou se ainda vai aprender a fazer as necessidades no jornal, por exemplo.