O verão pode esconder diversos perigos para os pets

Durante o verão é importante seguir algumas recomendações para manter a saúde e o bem-estar do seu pet. As altas temperaturas são responsáveis por estresse térmico e hipertermia maligna que podem ser fatais dependendo da fragilidade do seu animal de estimação.

FORA DE CASA

- Leve o cão para passear nas horas mais frescas do dia como início da manhã ou final de tarde.

- Evite passear nos horários mais quentes do dia, principalmente no asfalto ou cimento, pois o cão pode fazer lesões e feridas nas “almofadinhas” das patas.

- Evite o uso de focinheira ou use aquelas mais leves, de rede. Os cães trocam calor pela língua e pelo aumento da frequência respiratória e ela pode atrapalhar.

- Não leve seu animal à praia. Alem de ser muito quente para ele você criará inimizades com pessoas que não gostam de animais na praia.

- Se precisar sair com ele de carro, nunca o deixe no interior do veículo, mesmo à sombra, pois isso pode levar à stress térmico.

- Mantenha seu animal sempre hidratado. Leve com você garrafinhas para fornecer água, existem algumas específicas para isso.

DOENÇAS RELACIONADAS AO CALOR / ALTAS TEMPERATURAS

CÃES BRAQUICEFÁLICOS

- os cães de focinho achatado como Shi-Tzu, Lhasa Apso, Boxer, Bulldogue, gato Persa e outros, são mais suscetíveis ao calor, por terem dificuldade de respirar e ventilar, sendo mais suscetíveis à hipertermia e intermação. Evite locais fechados, com pouca ventilação ou muito quentes.

ANIMAIS DE PELAGEM BRANCA

- Animais de pelagem branca e curta, como o Pitbull, o Bull Terrier, Dogue Alemão, gatos brancos de pelo curto entre outros, são mais suscetíveis à lesões de pele e o desenvolvimento de câncer.

- As áreas mais sensíveis e comumente afetadas são as pontas de orelha, transição entre nariz e focinho, peito e barriga que podem começar a apresentar vermelhidão em excesso, feridas de difícil cicatrização, crostas, entre outras.

- Evite deixar esses animais no sol, principalmente nos períodos críticos, entre 10 da manhã e 4 da tarde.

- Passe protetor solar diariamente nas regiões mais sensíveis: orelhas, focinhos, nariz e peito caso ele goste de ficar deitado de barriga para cima tomando banho de sol.

VERME DO CORAÇÃO

- Nas regiões litorâneas e próximas à lagos e lagoas é comum a dirofilariose, doença causada pelo “verme do coração”. Esse parasita é transmitido pela picada do mosquito e pode causar sérias complicações aos animais infestados. Por isso é importante fazer a prevenção com produtos indicados para esse fim.

LEPTOSPIROSE

- Durante o verão é comum chuvas fortes e sequenciais com risco de alagamentos. É importante evitar o contato dos cães com a água da chuva pois existe o risco da leptospirose, doença transmitida pelo contato com a urina do rato presente na água contaminada.

PULGAS E CARRAPATOS

- Mantenha seu cão sempre protegido contra pulgas e carrapatos, pois além deles causarem desconforto e coceira, esses parasitas transmitem inúmeras doenças e no verão a sua proliferação acontece de forma muito mais rápida que no inverno, podendo haver infestação do ambiente.