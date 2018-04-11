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Clube Pet CBN

O benefício dos pets para as crianças

Publicado em 11 de Abril de 2018 às 19:55

Publicado em 

11 abr 2018 às 19:55
Os pets muitas vezes são considerados os melhores companheiros, seja para quem vive sozinho e também para a família. A convivência dos animais com as crianças pode ser positiva, ajudando a desenvolver até mesmo autoestima e responsabilidade, além de estimular uma rotina de atividades físicas, habilidades motoras e socialização. Confira mais detalhes nesta edição do quadro Clube Pet CBN com a comentarista Tatiana Sacchi, que apresenta mais fatores que beneficiam a relação pet x criança.
Clube Pet CBN - 11-04-18.mp3

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