O benefício dos pets para as crianças

Os pets muitas vezes são considerados os melhores companheiros, seja para quem vive sozinho e também para a família. A convivência dos animais com as crianças pode ser positiva, ajudando a desenvolver até mesmo autoestima e responsabilidade, além de estimular uma rotina de atividades físicas, habilidades motoras e socialização. Confira mais detalhes nesta edição do quadro Clube Pet CBN com a comentarista Tatiana Sacchi, que apresenta mais fatores que beneficiam a relação pet x criança.