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"Novembro Azul" no mundo pet: cães precisam da atenção com a próstata

A hiperplasia prostática benigna pode ser evitada com a castração

Publicado em 06 de Novembro de 2019 às 20:17

Publicado em 

06 nov 2019 às 20:17
Cães devem ter atenção do tutor sobre os sinais abaixo Crédito: TJES
Após a Campanha Outubro Rosa, que tem o objetivo de conscientizar para a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, ocorre a Campanha Novembro Azul, destinado para os homens, para que façam a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata. No mundo pet, um alerta paralelo também pode ser feito para os tutores de cães machos, já que em gatos é mais raro ocorrer. A comentarista Tatiana Sacchi explica mais sobre a Hiperplasia Prostática Benigna, uma condição muito comum em cães machos adultos, machos e não castrados. Confira:
Clube Pet CBN - 06-11-19
Saiba mais:
De início assintomático, conforme a doença evolui, os cães podem apresentar uma diversidade de sinais, não necessariamente todos eles, que geralmente estão relacionados à micção e/ou à defecação:
- Dificuldade de urinar;
- Infecções de urina recorrentes;
- Sangramento peniano;
- Dificuldade para defecar;
- Fezes de formato achatado;
- Hérnia Perianal: aumento de volume na região lateral ao ânus e a cauda, em virtude de grande esforço para urinar e defecar. É uma condição dolorosa que pode provocar obstrução da micção e da defecação e necessita de tratamento cirúrgico;
- Febre, falta de apetite e dor abdominal em casos de infecção de próstata;

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