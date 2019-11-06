"Novembro Azul" no mundo pet: cães precisam da atenção com a próstata

Após a Campanha Outubro Rosa, que tem o objetivo de conscientizar para a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, ocorre a Campanha Novembro Azul, destinado para os homens, para que façam a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata. No mundo pet, um alerta paralelo também pode ser feito para os tutores de cães machos, já que em gatos é mais raro ocorrer. A comentarista Tatiana Sacchi explica mais sobre a Hiperplasia Prostática Benigna, uma condição muito comum em cães machos adultos, machos e não castrados. Confira: