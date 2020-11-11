Novembro azul: animais também sofrem com câncer de próstata

Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi traz um importante alerta aos tutores. Durante o mês de novembro, campanhas são realizadas com o objetivo de mobilizar a atenção dos homens com relação à prevenção do câncer de próstata. Mas o assunto também afeta aos pets. A comentarista explica que a próstata é a única glândula sexual acessória dos cães e sua função é produzir o fluido prostático um dos componentes do sêmen. Assim, a hiperplasia prostática benigna é a doença de próstata mais comum nos cães e nada mais é do que um aumento exagerado da próstata, que costuma ocorrer de forma silenciosa e gradativa, em algum grau, em quase 100% dos cães de meia idade. Ouça a explicação completa: