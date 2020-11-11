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Novembro azul: animais também sofrem com câncer de próstata

Ouça a explicação da médica veterinária Tatiana Sacchi

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 17:04

Publicado em 

11 nov 2020 às 17:04
Cães também podem sofrer com doenças nos ossos Crédito: Caleb Carl/ Unsplash
Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi traz um importante alerta aos tutores. Durante o mês de novembro, campanhas são realizadas com o objetivo de mobilizar a atenção dos homens com relação à prevenção do câncer de próstata. Mas o assunto também afeta aos pets. A comentarista explica que a próstata é a única glândula sexual acessória dos cães e sua função é produzir o fluido prostático um dos componentes do sêmen. Assim, a hiperplasia prostática benigna é a doença de próstata mais comum nos cães e nada mais é do que um aumento exagerado da próstata, que costuma ocorrer de forma silenciosa e gradativa, em algum grau, em quase 100% dos cães de meia idade. Ouça a explicação completa:
Club Pet CBN - 11-11-20.mp3
Tati aponta que outras doenças prostáticas que podem ocorrer são processos inflamatórios, cistos, abscessos e neoplasias. As doenças prostáticas são raras em gatos. De início assintomático, conforme a doença evolui, os cães podem apresentar uma diversidade de sinais, não necessariamente todos eles, que geralmente estão relacionados à micção e/ou à defecação:
- Dificuldade de urinar;
- Infecções de urina recorrentes;
- Sangramento peniano;
- Dificuldade para defecar;
- Fezes de formato achatado;
- Hérnia Perianal: aumento de volume na região lateral ao ânus e a cauda, em virtude de grande esforço para urinar e defecar. É uma condição dolorosa que pode provocar obstrução da micção e da defecação e necessita de tratamento cirúrgico;
- Febre, falta de apetite e dor abdominal em casos de infecção de próstata.

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