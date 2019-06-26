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Clube Pet CBN

Meu cachorro pode dormir na cama comigo?

A comentarista do quadro Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi, expõe os prós e contras e fala sobre as precauções necessárias

Publicado em 26 de Junho de 2019 às 18:01

Publicado em 

26 jun 2019 às 18:01
Com a chegada do inverno, as temperaturas diminuem e todos passam a buscar locais com mais calor para se estabelecer, até os animais. Principalmente nesta época do ano, os donos permitem que seus cães e gatos durmam juntos na cama,mas nem sempre essa é uma prática saudável e segura, tanto para o humano quanto para o animal, e precisa de cuidados. Por isso, no Clube Pet CBN de hoje, Tatiana Sacchi responde a pergunta: meu cachorro pode dormir na cama comigo? A comentarista expõe os prós e contras e fala sobre as precauções necessárias. Acompanhe!
CLUBE PET CBN - 26-06-19.mp3
 

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