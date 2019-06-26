Com a chegada do inverno, as temperaturas diminuem e todos passam a buscar locais com mais calor para se estabelecer, até os animais. Principalmente nesta época do ano, os donos permitem que seus cães e gatos durmam juntos na cama,mas nem sempre essa é uma prática saudável e segura, tanto para o humano quanto para o animal, e precisa de cuidados. Por isso, no Clube Pet CBN de hoje, Tatiana Sacchi responde a pergunta: meu cachorro pode dormir na cama comigo? A comentarista expõe os prós e contras e fala sobre as precauções necessárias. Acompanhe!