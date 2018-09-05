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Medicina veterinária: entenda a abragência do seu trabalho

Publicado em 05 de Setembro de 2018 às 19:00

Publicado em 

05 set 2018 às 19:00
Veterinário é o profissional que cuida, numa clínica, de pequenos animais. Certo? Certo. Contudo, não é apenas isso. No dia 9 de setembro, no próximo domingo, é celebrado o Dia do Veterinário e você sabia que atua, por exemplo, na área de Zoonoses? As zoonoses são doenças transmissíveis entre os animais e o homem e vice versa, sendo uma importante ameaça à saúde pública. Como o veterinário é o único profissional capacitado a cuidar da saúde dos animais, ele é consequente um agente de saúde pois também auxilia no controle e tratamentos dessas doenças. Quem explica o assunto é a comentarista Tatiana Sacchi, no Clube Pet CBN.
Clube Pet CBN - 05-09-18.mp3

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