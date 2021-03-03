Lista: alimentos consumidos pelas pessoas e evitados para pets

Você sabia que existem alimentos que são consumidos por humanos, mas são proibidos e tóxicos para os pets? É o que explica Tatiana Sacchi, nesta edição do Clube Pet CBN. "Sem dúvida alguma, uma constante nas clínicas veterinárias são os casos de intoxicação alimentar, gastroenterites alimentares e até óbito de animais devido a ingestão de alimentos impróprios", apontou. Ouça a lista completa desses alimentos e as orientações da comentarista:
ALIMENTOS PROIBIDOS
1. Açúcar e Doces: causam diarreia, vômito, desidratação e quando consumidos frequentemente levam a obesidade, diabetes e problemas dentários
2. Alimentos Gordurosos e Frituras: causam diarreia, vômito, desidratação e podem levar à pancreatite e problemas no fígado
3. Alimentos Salgados: causam diarreia, vômito, sede intensa, desidratação e a longo prazo podem levar à hipertensão.
4. Fermento: a ingestão de massa crua com fermento pode se expandir, produzir gás e causar dilatação do estômago e intestino, levando à dor intensa e até ruptura em casos extremos