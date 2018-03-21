Leite ajuda a tratar animal intoxicado? Mito. Conheça mais exemplos

Durante a última edição do Clube Pet CBN a comentarista Tatiana Sacchi iniciou uma discussão sobre os principais mitos e verdades com relação à medicina veterinária. Saiba mais detalhes do assunto nesta quarta-feira!

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MITOS EM MEDICINA VETERINÁRIA – PARTE II

- COMER GRAMA É UM SINAL DE QUE MEU ANIMAL ESTÁ COM DOR DE BARRIGA ---> MITO: comer grama é normal! As fibras vegetais da grama ajudam os animais a fazer a digestão. Na natureza os animais que caçam animais herbívoros, muitas vezes começam se alimentando pelo estômago deles, rico em plantas e fibras. Conheço animais que, além de grama, comem alface, rúcula e outros alimentos verdes. Comer grama também é uma técnica de caça que ajuda o animal a obter informações da sua presa no ambiente.Em algumas situações realmente os animais comem grama porque estão com desconforto gástrico. Dor de estômago, gastrite, verminose, dificuldade para digerir um alimento ou ingestão de alimentos estragados, podem ser causas para a ingestão de grama, mas isso deve estar associado a outros comportamentos ou sintomas que indiquem que ele possa estar doente.

- A BOCA DO CÃO OU GATO É MAIS LIMPA QUE A BOCA DOS HUMANOS ---> MITO: a boca dos seres vivos é composta por uma infinidade de bactérias que com o passar dos anos podem levar ao acúmulo de placa bacteriana nos dentes e à doença periodontal nos animais mais velhos. Além disso, nossos amigos tem o hábito de cheirar tudo que está ao seu alcance no ambiente e a área anal e genital de seus “amigos” como forma de reconhecimento.Por sorte, nosso sistema imunológico costuma ser bastante eficiente e os micro-organismos presentes na boca dos animais não costumam nos fazer mal.

- NÃO OPERO MEU ANIMAL, POIS ELE É MUITO VELHO PARA SER ANESTESIADO ---> MITO: antigamente os protocolos de anestesia e as condições de trabalho do médico veterinário poderiam deixar a desejar no quesito segurança e até poderiam colocar em risco a vida de um animal. Atualmente existem protocolos anestésicos seguros, profissionais especializados e centros cirúrgicos com excelentes equipamentos de monitoramento. Os animais devem ser operados mediante exames complementares pré-operatórios que avaliam as condições do sangue, rins, fígado e coração, garantindo assim, a segurança do procedimento e a tranquilidade do tutor.