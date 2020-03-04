Evite as fake news: entenda a relação entre coronavírus e os pets

Cachorro, gato, cão, animal de estimação Crédito: Reprodução

Os inúmeros casos no mundo da" Doença do Coronavírus 2019" ou COVID-19, assim como os recentes diagnósticos de infectados no Brasil e suspeitas no Estado têm causado preocupação na população em geral, seja em relação à possibilidade de contaminação por meio do contato com pessoas doentes ou portadoras, ou do contato com animais. Afinal, os nossos cães e gatos correm perigo? Neste "Clube Pet CBN", a comentarista Tatiana Sacchi tira todas as dúvidas sobre o assunto. Acompanhe:

Your browser does not support the audio element. Clube Pet CBN - 04-03-20

Saiba mais:

- O coronavírus tem um grande número de hospedeiros, acometendo bovinos, suínos, equinos, pássaros, cães, gatos e até peixes, sendo um vírus espécie-específicos não transmissível entre espécies. Até os humanos possuem seus próprios coronavírus;

- A exceção tem sido os coronavírus do morcego silvestre de vida livre que sofreram mutações e passaram a ser transmissíveis para os humanos como foi o caso das 3 doenças respiratórias que ocorreram nos últimos 20 anos: a SARS (China-2003), a MERS (Oriente Médio-2012) e o COVID-19 (China-2019). Essa transmissão para humanos se deu provavelmente através do mercado de animais silvestres e do hábito de consumo de carne de morcego;

- Os cães possuem 2 tipos de coronavírus, um causador de gastroenterite filhotes e outro causador de doença respiratória. Já os gatos possuem um coronavírus entérico e também causador de quadros de peritonite infecciosa felina. Como dito anteriormente, nenhum desse vírus tem potencial zoonótico e ainda não há evidências de que COVID-19 possa ser transmissível os cães e gatos;

- De qualquer maneira por se tratar de uma doença totalmente nova e de um vírus que provavelmente sofreu uma mutação de um vírus anterior, novas descobertas podem ocorrer a qualquer momento, e por enquanto recomenda-se que uma pessoa infectada com o COVID-19 restrinja seu contato tanto com pessoas quanto com animais em geral, utilize máscara de proteção e mantenha bons hábitos de higiene, como manter as mãos limpas. Não é recomendado acariciar, manter no colo, receber beijos e lambidas e compartilhar alimentos;

- O momento é de atenção, de medidas preventivas e acompanhamento de notícias em canais e sites de alta confiabilidade e credibilidade. Não se deixe levar por notícias sensacionalistas e “fake news” que apenas espalham medo e desinformação.