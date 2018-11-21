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Epíforas: manchas ao redor dos olhos de cães e gatos

A epífora costuma acontecer em raças de pequeno porte como o poodle, spitz, maltês, e principalmente animais de focinho curto como gatos persa e cães das raças shi-tzu, lhasa apso, pequinês e buldogue

Publicado em 21 de Novembro de 2018 às 18:23

Publicado em 

21 nov 2018 às 18:23
Quem nunca viu um cãozinho com a região abaixo dos olhos manchados, em geral uma mancha de cor marrom escura que pode escorrer até próximo ao focinho? Essa é a famosa “mancha da lágrima” na linguagem popular, ou epífora na linguagem técnica. 
A epífora costuma acontecer em raças de pequeno porte como o poodle, spitz, maltês, e principalmente animais de focinho curto como gatos persa e cães das raças shi-tzu, lhasa apso, pequinês e buldogue e normalmente é causada por uma obstrução dos ductos que drenam a lágrima dos olhos para dentro do nariz, mantendo os olhos saudáveis e o nariz úmido (é por esse motivo que quando choramos, as lagrimas escorrem para dentro do nariz!). Existem outros fatores que também podem propiciar o problema ou agravá-lo como alterações anatômicas nos olhos, infecções e inflamações oculares, alergias, tipo de dieta, entre outras.
No quadro Clube Pet CBN, a veterinária Tatiana Sacchi fala sobre o diagnóstico e tratamento correto para seu animal de estimação. Confira!
Clube Pet CBN - 21-11-18.mp3

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