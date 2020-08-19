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CLUBE PET CBN

Entenda mais sobre as otites em cães e gatos e tire suas dúvidas

As orientações são da comentarista Tatiana Sacchi

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 17:11

Publicado em 

19 ago 2020 às 17:11
Cão e gato: companheiros Crédito: Reprodução/ Instagram
Nesta edição do "Clube Pet CBN", a comentarista Tatiana Sacchi traz um importante alerta aos tutores de pets: os riscos no desenvolvimento de otites em cães e gatos! Tatiana explica que a “dor de ouvido” é causada pela inflamação e infecção nos ouvidos, sendo a doença dermatológica mais comum nos consultórios veterinários de cães e gatos. Existem diversos que predispõe ou causam quadros de otite nos animais. Entre esses estão: orelhas grandes e pendulosas; condutos auditivos mais estreitos e pouco ventilados; excesso de pelos dentro do conduto auditivos; parasitas, como sarna de ouvido e carrapatos; além de banhos realizados sem a devida proteção e higienização dos ouvidos.
Acompanhe as explicações completas!
CLUBE PET CBN - 19-07-20
"Todos esses fatores podem inflamar os ouvidos, tornam o ambiente propício à produção de cerúmen e à proliferação de fungos e bactérias. Os sinais de otite podem ser leves e passar despercebidos ou podem ser intensos, dependendo da causa e se o animal é alérgico ou não. Os animais com otite podem coçar frequentemente a orelhas; chacoalhar a cabeça excessivamente de um lado para o outro; ficar com a orelha mais baixa ou com a cabeça pendente para um lado; ter ouvidos avermelhados, quentes e doloridos à manipulação; ter secreção geralmente de cor marrom ou amarelada; ter mau cheiro; apresentar quadros de oto-hematoma pela coceira excessiva e quadros de otite crônica podem provocar danos irreversíveis ao conduto auditivo", explica.
E COMO PREVENIR?
Para prevenir as otites é importante eliminar ou controlar a causa de base do problema, proteger os ouvidos, preferencialmente, com algodão hidrofóbico (que não absorve água) durante os banhos ou mergulhos e utilizar soluções de limpeza adequadas para fazer a higiene externa dos ouvidos após o banho, após umidade excessiva nos ouvidos ou periodicamente conforme orientação veterinária. 
 

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