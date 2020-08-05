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Do remédio à idade: o que o tutor não deve errar no cuidado com o pet

Ouça a edição desta quarta-feira (05) do Clube Pet CBN!

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 16:23

Publicado em 

05 ago 2020 às 16:23
Cachorro labrador Crédito: Pixabay
Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi fecha a série de dicas sobre os principais erros a serem evitados na criação dos nossos pets. Em destaque na conversa: deixar o pet idoso "esquecido" e medicar os animais por conta própria. Ouça!
Clube Pet CBN - 05-08-20
AS ORIENTAÇÕES DA TATI SACCHI: 
Deixar o idoso esquecido: o animal idoso costuma dormir mais e interagir menos e com isso muitas vezes acaba ficando esquecido em casa. É importante estimular o idoso a continuar brincando, a interagir com as pessoas. Dê carinho, tenha paciência e não deixe de passear com o cão. O tutor deve estar atento à mudanças no comportamento, na rotina e na saúde do animal para levá-lo ao veterinário, pois muitos não reclamam de nada mas podem estar com dor, dificuldade para se alimentar e doenças que podem ser sutis e passar despercebidas
Medicar os animais por conta própria: talvez uma das maiores preocupações do veterinário, pois muitos medicamentos podem inclusive levar o animal à morte. As intoxicações são muito frequentes em animais. Nunca medique seu animal sem orientação veterinária. Os maiores vilões são os antiinflamatórios e antiparasitários
Livrar-se do animal durante a gestação: lembre-se, sempre, que cães não transmitem toxoplasmose e apenas gatos caçadores ou que comem carne crua podem durante 15 dias da sua vida transmitir toxoplasmose através da suas fezes. Mantenha os animais com boa alimentação, vacinas, vermífugos e antiparasitários em dia, limpe a caixa de areia e faça jardinagem de luvas, não coma carne crua ou mal passada e tudo ficará bem
Humanizar o animal: atribuir características humanas aos animais pode parecer “bonitinho”, mas isso pode gerar problemas psicológicos comportamentais e de saúde graves. Devemos respeitar as características de cada espécie e lembrar que um animal não precisa de roupas, joias, carrinhos de bebê, dinheiro ou status. Eles precisam de amor, um bom alimento, cuidados veterinários e respeito às suas necessidades básicas.

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