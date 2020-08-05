Do remédio à idade: o que o tutor não deve errar no cuidado com o pet

Cachorro labrador Crédito: Pixabay

Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi fecha a série de dicas sobre os principais erros a serem evitados na criação dos nossos pets. Em destaque na conversa: deixar o pet idoso "esquecido" e medicar os animais por conta própria. Ouça!

Your browser does not support the audio element. Clube Pet CBN - 05-08-20

AS ORIENTAÇÕES DA TATI SACCHI:

Deixar o idoso esquecido: o animal idoso costuma dormir mais e interagir menos e com isso muitas vezes acaba ficando esquecido em casa. É importante estimular o idoso a continuar brincando, a interagir com as pessoas. Dê carinho, tenha paciência e não deixe de passear com o cão. O tutor deve estar atento à mudanças no comportamento, na rotina e na saúde do animal para levá-lo ao veterinário, pois muitos não reclamam de nada mas podem estar com dor, dificuldade para se alimentar e doenças que podem ser sutis e passar despercebidas

Medicar os animais por conta própria: talvez uma das maiores preocupações do veterinário, pois muitos medicamentos podem inclusive levar o animal à morte. As intoxicações são muito frequentes em animais. Nunca medique seu animal sem orientação veterinária. Os maiores vilões são os antiinflamatórios e antiparasitários

Livrar-se do animal durante a gestação: lembre-se, sempre, que cães não transmitem toxoplasmose e apenas gatos caçadores ou que comem carne crua podem durante 15 dias da sua vida transmitir toxoplasmose através da suas fezes. Mantenha os animais com boa alimentação, vacinas, vermífugos e antiparasitários em dia, limpe a caixa de areia e faça jardinagem de luvas, não coma carne crua ou mal passada e tudo ficará bem