Dicas para escolher o serviço de estética para animais

Muitos tutores de animais, por ter uma rotina com pouco tempo para atender aos cuidados diários do seu pet, procuram serviços de estética para o trabalho de tosa e banho. Algumas notícias de acidentes e mal-tratos podem fazer com que se deva ter maior preocupação na hora de escolher o pet shop certo. Confira mais detalhes no comentário de Tatiana Sacchi no quadro Clube Pet CBN.

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Na hora de escolher o serviço de estética para cães e gatos é importante, considere os tópicos abaixo, para aumentar a confiança no local e a segurança do seu bichinho: 1 – Médico veterinário responsável: sua presença é imprescindível, pois ele fará orientações aos profissionais de estética em relação à segurança no trabalho com os animais, detecção de problemas de saúde, forma de utilização dos produtos, entre outros. Além disso, ele poderá fazer um atendimento de emergência em caso de necessidade e orientar os tutores caso necessário.

2 – Presença de profissionais capacitados e certificados através de cursos e atualizações na área de estética para exercerem suas funções, diminuindo assim os riscos durante os procedimentos. Tosadores lidam com tesouras, máquinas de tosa com lâminas afiadas e outros equipamentos, e por isso precisam estar bem treinados. Fique satisfeito caso ligue num serviço e o profissional não estiver disponível porque está fazendo um curso de capacitação.

3 – Profissionais capazes de manter o cão tranqüilo e seguro. É necessário que haja empatia entre o profissional e o animal com quem ele está lidando. É importante nunca usar métodos violentos para a contenção e trabalho com o animal e jamais utilizar sedativo salvo por indicação do veterinário.

4 – Prefira os estabelecimentos que permitem o acompanhamento do serviço, seja através de janelas de vidro, câmeras de filmagem, internet ou outros. Mas não esqueça que a presença do tutor muitas vezes dificulta a realização do serviço por deixar o animal mais agitado e inquieto.

5 – O ambiente do banho e tosa deve ser o mais tranquilo possível, ser bem arejado, para evitar o stress térmico e os animais devem ficar em gaiolas individualizadas, aumentando a segurança. O ideal é que o animal fique o menor tempo possível dentro de centro de estética.

6 – Fale sempre de suas preferências para quem vai realizar o serviço, como você gosta da tosa, se o banho precisa de shampoo especial, se é para usar ou não perfume ou laços, etc. Quanto mais informações o profissional tiver, mais fácil será lidar com o animal e realizar um bom serviço.

7 – Se seu animal é muito velhinho ou tem algum problema de saúde crônico que exija cuidados durante o serviço, deixe isso claro para o responsável pelo serviço, para que ele seja melhor atendido. E escolha um horário mais tranquilo para que ele volte rápido para casa.

8 – Muitos animais são naturalmente difíceis, agitados e estressados e detestam ir ao serviço de estética, outros já são alérgicos e tem sensibilidade cutânea à lâmina, perfume e fazem otites e dermatites com frequência. A tendência natural de muitos tutores é culpar o serviço de estética por esses problemas. Procure sempre saber o máximo sobre seu animal e sobre como os procedimentos são feitos, para não culpar ninguém injustamente.