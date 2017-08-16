Dicas de como escolher o seu animal de estimação

Se você está decidido a ter um animal de estimação, mas ainda não sabe qual, vale a pena saber de algumas particularidades de cada espécie. Cada espécie animal possui uma série de necessidades específicas que devem ser respeitadas para que haja bem-estar e qualidade de vida. Você deve saber o que vai precisar oferecer a ele e o que ele poderá oferecer a você.

Deve-se levar em conta o porquê se está querendo um animal de estimação, se ele irá conviver com crianças, se ele cabe no seu orçamento e se você está disposto a respeitar suas características, o seu tempo de vida e sua velhice, para que não haja situações de frustração e abandono, apenas momentos de alegria e afeto!

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Vamos falar aqui, dos animais mais comumente encontrados e conhecidos.

O CÃO: é sem dúvida o animal de estimação preferido da maioria. É fiel, companheiro para todas as horas, brincalhão, carinhoso e sempre disposto a estar ao nosso lado, cuidar e guardar a família, brincar, passear, viajar e tantas outras atividades!

Ideal para: crianças, adultos e idosos que procuram um companheiro fiel, com alto nível de interação e troca de afeto e carinho.

Nível de dependência: alto, é muito dependente de cuidados e de interação com pessoas e outros animais, não deve ficar muito tempo sozinho.

Não pode deixar de: fazer treinamento de obediência, passear todos os dias, ter um bom espaço para se movimentar.

Tempo de vida: entre 12 e 15 anos. Lembre-se que quanto maior for o cão, menor será sua expectativa de vida.

Custo de Manutenção: alto. Envolve alimentação, vacina, antiparasitário, vermífugo, consultas veterinárias e às vezes serviço de banho e tosa e hospedagem, entre outros.

Lembrete: quanto maior for o cão, maior será o custo mensal com ele!

O GATO: tem ganhado cada vez mais espaço entre os amantes de animais, pois vive bem sozinho, em espaços pequenos e não sai para passear. É independente, com personalidade forte, muito companheiro, brincalhão e silencioso.

Ideal para: crianças, adultos e idosos que procuram um companheiro para ficar em casa, mas com alto nível de interação e troca de afeto e carinho. Adaptam-se bem em apartamentos.

Nível de dependência: médio, é dependente, mas pode ficar algum tempo sozinho, às vezes até 2 ou 3 dias.

Não pode deixar de: ter um “banheiro” sempre limpo, um arranhador, ser estimulado a brincar, um lugar para se esconder onde se sinta seguro, preferencialmente no alto, tela no apartamento.

Tempo de vida: entre 13 e 16 anos.

Custo de Manutenção: médio. Envolve alimentação, vacina, antiparasitário, vermífugo, consultas veterinárias e às vezes serviço de banho e tosa e hospedagem, entre outros.