De problemas físicos a emocionais: como ter um pet faz bem à saúde

Não há dúvidas que os pets alegram a nossa vida, deixando nossos dias mais leves e descontraídos. Eles são uma fonte de afeto e amor incondicional, sem cobranças ou julgamentos, e são nossos companheiros independentemente de nossa condição física, emocional ou financeira o que por si só já nos traz enormes benefícios, como a comentarista Tatiana Sacchi explica neste quadro "Clube Pet CBN".
"Aliado a isso, existem inúmeros estudos que comprovam os benefícios do animal de estimação como auxiliar nos mais diversos tratamentos de condições físicas, psicológicas ou emocionais, tanto em crianças como em adultos e idosos", destaca. Os animais ajudam a romper barreiras entre o paciente, o terapeuta e as terapias que precisam ser instituídas. Ouça e entenda:
CLUB PET CBN - 19-06-19.mp3
Saiba mais:
- ANSIEDADE e STRESS
O contato com animais diminui os níveis de cortisol, conhecido como o hormônio do stress e os níveis de adrenalina, ajudando a controlar a pressão arterial.
Além disso, eles são responsáveis por aumentar a liberação de endorfinas, prolactina, ocitocina e acetilcolina hormônios relacionados ao bem estar e estado de tranquilidade, o que reduz a pressão arterial e as frequências cardíaca e respiratória.
- SOLIDÃO, TRISTEZA E DEPRESSÃO
Em pessoas com quadro de depressão os animais de estimação ajudam a melhorar a autoestima, estimulando o afeto positivo e o interesse pelo outro. Os cães podem fazer com que a pessoa seja estimulada a sair à rua para passear o que pode promover a interação humana e facilitar a aproximação de pessoas.
Eles também estimulam a produção e liberação de serotonina e dopamina, hormônios que dão a sensação de alegria e prazer.
- DOENÇAS CARDIOVASCULARES
Pessoas que vivem sozinhas e possuem um cão tem 11% menos chance de infartar e 33% menos risco de morte por infarto. Além do risco de morte por infarto ser menor, o cão pode ajudar reduzir o tempo de hospitalização do seu tutor.
Quem tem cães e gatos apresentam taxas menores de colesterol e triglicérides diminuindo o risco de aterosclerose e consequentemente de infarto.
Os cães podem ainda estimular as pessoas que fumam e tem sobrepeso a terem hábitos de vida mais saudáveis.
- TRATAMENTO DO CÂNCER
Nesse caso, os pets atuam como companheiros mesmo diminuindo a sensação de solidão e proporcionando alívio da dor física e emocional provocados pelo próprio câncer e seu tratamento, reduzindo sintomas de depressão e ansiedade.
Estudos feitos com crianças hospitalizadas para tratamento de câncer, antes e após as visitas de animais, comprova que há diminuição dos níveis de ansiedade e seus quadros permanecem mais estáveis do que nas crianças que não receberam essas visitas. Os acompanhantes também se beneficiam da terapia.
Os pets também ajudam a criança a aderir melhor o tratamento.
- QUADROS DE PARALISIA CEREBRAL, AVCS E DERRAMES
A interação com os animais é fundamental para a evolução da atividade motora e dos aspectos cognitivos envolvidos nesses quadros.
Se um animal está presente durante o tratamento, ele ajuda a mudar o foco da doença para ele tornando o processo mais leve, alegre e prazeroso. Um exemplo clássico é a equoterapia.
- QUADROS ALÉRGICOS
Crianças criadas em lares que tem cães e gatos tem metade das chances de desenvolver problemas alérgicos respiratórios, pois o contato com os pets estimula o sistema imunológico a desenvolver suas defesas naturais.
[Fonte: Tatiana Sacchi]