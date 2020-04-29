Da ansiedade ao estresse: problemas que afetam os pets na quarentena

Gato Crédito: Pixabay

Nesta edição do Clube Pet CBN, a comentarista Tatiana Sacchi traz como destaque que a quarentena prolongada pela qual estamos passando em decorrência da pandemia da Covid-19 tem provocado mudanças na rotina de adultos, crianças e, com certeza, dos pets também. Um dos objetivos da maioria das pessoas é passar pela quarentena com saúde física, mental e emocional.

Alguns animais podem estar adorando a presença dos humanos em casa por longos períodos, outros podem estar estressados exatamente pelo mesmo motivo, assim como a restrição de passeio para os cães também pode ser um fator que gera estresse e ansiedade. Outros problemas que podem ser gerados durante a quarentena são obesidade, acidentes domésticos e com crianças e ansiedade de separação após o término da quarentena. Confira a análise:

Your browser does not support the audio element. CLUBE PET CBN - 29-04-20

Algumas dicas são fundamentais para manter o equilíbrio:

- Mantenha a rotina dos pets durante a quarentena o mais próxima possível da rotina deles fora dela, pois grandes mudanças para melhor feitas agora mas que não poderão ser mantidas depois, podem gerar ansiedade no pet quando a quarentena terminar;

- Faça alterações na rotina que poderão ser mantidas após o término da quarentena, como por exemplo brincar e dar atenção em horários que você sabe que estará em casa após o fim da quarentena como no início da manhã ou no final do dia;

- Mantenha os hábitos alimentares e não ceda aos pedidos insistentes por comida para não sobrealimentar seu animal e gerar obesidade;

- Estabeleça limites e não dê atenção, colo e carinho para o pet o tempo todo. Respeite os limites do animal: é importante que ele tenha um local para se esconder, tirar um cochilo e ficar sozinho durante um tempo;

- Fortaleça o vínculo e treine reforços positivos com seu pet através do banho, da escovação da pelagem, limpeza dos ouvidos, escovação dos dentes, corte de unhas.

Enriquecimento ambiental, atividades e brincadeiras em casa:

Independente da quarentena, estimular os animais a fazerem atividades físicas e cognitivas dentro de casa é uma excelente forma de gastar energia, manter o pet ocupado e contribuir para a saúde física e mental deles. Além disso, o momento da brincadeira é um momento conexão com o animal de estimação criando laços cada vez mais fortes.

Isso inclui brincadeiras, brinquedos, enriquecimento ambiental, desafios para encontrar comida e petiscos. Existem brinquedos de diferentes níveis de dificuldade e o ideal é começar com os mais fáceis e ir dificultando aos poucos.

ENRIQUECIMENTO AMBIENTAL, ATIVIDADES E BRINCADEIRAS EM CASA

Independente da quarentena, estimular os animais a fazerem atividades físicas e cognitivas dentro de casa é uma excelente forma de gastar energia, manter o pet ocupado e contribuir para a saúde física e mental deles.

Além disso, o momento da brincadeira é um momento conexão com o animal de estimação criando laços cada vez mais fortes.