Cuidados com o pet na hora do banho

Época de verão, altas temperaturas, tempo ensolarado... E claro, existe a preocupação sobre os principais cuidados que devemos ter com os animais de estimação durante a hora da banho. Nesta edição do Clube Pet CBN a comentarista Tatiana Sacchi passa as principais dicas e orientações sobre como manter os pets limpos - e sem grandes problemas na hora do banho. Confira!

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Para fazer um banho legal em casa, é interessante seguir algumas dicas e ter alguns cuidados para evitar problemas de pele, ouvidos e olhos.

- Frequência: a frequência do banho é mais uma necessidade do tutor do que do animal. Os banhos podem ser semanais, a cada 10 ou 15 dias ou até mensais. Algumas doenças dermatológicas podem necessitar de dois banhos por semana. O ideal é que o banho seja dado quando você tiver tempo de fazer o serviço completo!

- Escovação: em animais de pelagem longa, densa ou com sub pelo faça uma boa escovação antes do banho para remoção dos pelos “mortos” e dos nós. Isso facilita o banho e a secagem, além de ajudar a pele a “respirar” melhor.

- Local: pode ser feito no box do banheiro, no tanque ou no quintal, onde for mais fácil manipular o animal, mas, no caso dos gatos escolher um lugar fechado evita fugas!

- Temperatura da água: prefira água morna quase fria, ou fria no verão e água morna se o clima estiver frio e para os bichanos. Não utilize água quente.

- Shampoo e Condicionador: escolha produtos indicados para animais, de acordo com o tipo de pelagem. Evite os produtos humanos e nunca use sabão de côco ou outros produtos cáusticos pois são irritantes e ressecam a pelagem.

- Proteção dos Ouvidos e Olhos: coloque um chumaço de algodão nos ouvidos para evitar que entre água durante o banho. Use de preferência algodão hidrofóbico, que não absorve a água e não esqueça de remover após o banho. Evite o contato dos produtos do banho que podem ser irritantes com os olhos.

- Lavagem: faça uma pré-lavagem massageando bem e removendo o excesso de sujidades, enxague e faça outra lavagem. Use o condicionador se for indicado para o tipo de pelagem. Enxague bem os excessos.

- Secagem: use uma toalha para remover o excesso de água e depois seque com o secador. O sol pode ajudar bastante, mas não conte somente com ele. Não deixe a pelagem úmida por muito tempo, pois isso pode ocasionar problemas de pele.

- Inspeção: aproveite o momento do banho para inspecionar se há lesões na pele, nódulos nas mamas ou no corpo, examine boca, olhos, ouvidos e veja se ele sente dor ou desconforto. Se encontrar algo errado, leve seu animal ao veterinário.

- Finalização: após a secagem, faça mais uma escovação para remover o excesso de pelos, retire o algodão dos ouvidos , faça limpeza das orelhas com solução adequada, corte as unhas (apenas se souber cortar!) e aproveite seu animal limpo e cheiroso!