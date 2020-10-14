Convívio com animais ajuda no desenvolvimento das crianças

Tatiana Sacchi destaca que já há comprovações científicas dos benefícios físicos e psicológicos na relação entre a criança e o pet Crédito: Kai-Chieh Chan/Pexels

Você sabia que há comprovação científica sobre os benefícios físicos e psicológicos da relação entre crianças e animais? É o que conta Tatiana Sacchi, nesta edição do Clube Pet CBN. A comentarista aponta que, segundo estudos, o convívio com os pets pode auxiliar no reforço na imunidade, no desenvolvimento de habilidades sociais e motoras, além relaxar e permitir a amenização da ansiedade dos pequenos. Ouça as explicações da comentarista!

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BENEFÍCIOS NO DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS

- Ajudam a desenvolver o vínculo afetivo e a empatia despertando o lado mais sensível e carinhoso das crianças;

- Incentivam na projeção de sentimentos como alegria, tristeza, frustração, compreensão, entre outros;

- Ensinam a se relacionarem com outras pessoas, pois as torna mais solidárias, generosas, carinhosas e sensíveis

- Ajudam a lidar com os fatos da vida, desde o nascimento e desenvolvimento até a reprodução e morte, por terem naturalmente um ciclo de vida mais curto do que os humanos;