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CLUBE PET CBN

Convívio com animais ajuda no desenvolvimento das crianças

Além da alegria que um animal de estimação proporciona, o pet pode ter um papel fundamental no desenvolvimento social e motor da criança

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 16:38

Publicado em 

14 out 2020 às 16:38
Tatiana Sacchi destaca que já há comprovações científicas dos benefícios físicos e psicológicos na relação entre a criança e o pet Crédito: Kai-Chieh Chan/Pexels
Você sabia que há comprovação científica sobre os benefícios físicos e psicológicos da relação entre crianças e animais? É o que conta Tatiana Sacchi, nesta edição do Clube Pet CBN. A comentarista aponta que, segundo estudos, o convívio com os pets pode auxiliar no reforço na imunidade, no desenvolvimento de habilidades sociais e motoras, além relaxar e permitir a amenização da ansiedade dos pequenos. Ouça as explicações da comentarista!
Club Pet CBN - 14-10-20.mp3
BENEFÍCIOS NO DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS
- Ajudam a desenvolver o vínculo afetivo e a empatia despertando o lado mais sensível e carinhoso das crianças;
- Incentivam na projeção de sentimentos como alegria, tristeza, frustração, compreensão, entre outros;
- Ensinam a se relacionarem com outras pessoas, pois as torna mais solidárias, generosas, carinhosas e sensíveis
- Ajudam a lidar com os fatos da vida, desde o nascimento e desenvolvimento até a reprodução e morte, por terem naturalmente um ciclo de vida mais curto do que os humanos;
- Ajudam a desenvolver o senso de disciplina e de responsabilidade, pois estimula a criança a cuidar de alguém que precisa delas;

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