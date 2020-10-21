Convivência com pets pode fortalecer a imunidade de crianças

Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi finaliza a série que trata dos benefícios que os pets podem trazer no convívio com as crianças. Nesta edição do quadro, a comentarista destaca a saúde dos pequenos pode ser fortalecida, já que a convivência com animais pode estimular o sistema imunológico, e fala também dos benefícios da terapia assistida por animais. Ouça as explicações!
Clube Pet CBN - 21-10-20
BENEFÍCIOS PARA A SAÚDE DAS CRIANÇAS:
- Crianças criadas com cães e gatos tem metade das chances de desenvolver problemas alérgicos respiratórios, pois o contato com eles estimula o sistema imunológico a desenvolver suas defesas naturais;
- Crianças com hiperatividade e déficit de atenção ficam mais calmas e conseguem aumentar a capacidade de concentração;
- Crianças com problemas de desenvolvimento mental e motor, respondem mais rápido aos tratamentos instituídos quando tem contato com animais.
BENEFÍCIOS DA TERAPIA ASSISTIDA POR ANIMAIS
- Melhora do desenvolvimento físico, em casos de problemas motores, atrofias musculares e outros;
- Melhora do desenvolvimento sensorial para pessoas cegas e surdas;
- Melhora do desenvolvimento emocional para pessoas com autismo ou que tenham dificuldade de contato social, problemas de agressividade, alienação e isolamento;
- Melhora do desenvolvimento cognitivo: pensamento, linguagem, raciocínio, memória, atenção, percepção e imaginação.