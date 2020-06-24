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CLUBE PET CBN

Conheça os cuidados com os pets durante os dias mais frios do ano

Ouça a edição desta quarta-feira (24) do quadro Clube Pet CBN!

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 17:52

Publicado em 

24 jun 2020 às 17:52
Cão da raça São Bernardo consegue enfrentar temperaturas negativas Crédito: Pixabay
Nos primeiros dias do inverno, que começou no último sábado (20), o Espírito Santo registrou temperaturas "congelantes" em algumas regiões. E os cuidados durante a estação mais fria não podem se restringir somente aos humanos, e devem ser ampliados também aos animais de estimação. Com a chegada do inverno, muitos tutores de pets se preocupam em como protege-los do frio e como mantê-los confortáveis nas baixas temperaturas. Quem deu dicas sobre o assunto foi Tatiana Sacchi, nesta edição do Clube Pet CBN. Ouça!
CLUBE PET CBN - 24-06-20
 
Segundo Tatiana, de modo geral, cães e gatos adultos e saudáveis sentem-se bem durante os períodos frios, pois possuem a pelagem atuando como isolante térmico e sofrem menos do que em períodos quentes. A preocupação deve ser maior com os filhotes que não regulam tão bem a temperatura do corpo, com os animais mais velhos, que costumam ter a pelagem mais rala e menos massa muscular e/ou gordura, e com os cães mais “compridinhos” e de pelagem muito curta como o Dachshund e o Galgo. "E o Pinscher, claro, que é o cão mais friorento!", diz a comentarista.

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