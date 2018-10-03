Conheça os benefícios dos pets para crianças e idosos

Na última edição do Clube Pet CBN a comentarista Tatiana Sacchi iniciou a explicação sobre como os animais domésticos podem afetar, diretamente, na nossa qualidade de vida e transforma-la para melhor! E tem mais: estudos já apontam aos benefícios dos pets para as crianças e idosos. Especialistas sinalizam que a relação entre o homem e o animal de estimação - seja cachorro ou gato - traz uma série de benefícios para a saúde mental e física, principalmente para crianças e idosos. Quer saber quais são? Confira!