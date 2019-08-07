Conheça estratégias e dicas de como adaptar a casa à rotina dos pets

Nesta quarta-feira (07), no Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi fala sobre o comportamento natural de cães e gatos e dá dicas de como adaptar a rotina dos pets de estimação à rotina da casa, fazendo com que a casa se torne mais atrativa para os animais. Durante o processo da adaptação do lar, é importante atentar-se à estratégias alimentares, ocupacionais, físicas e sensoriais. Confira!

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Estratégias alimentares para cães:

- Oferecer o alimento de formas diferentes: coloque um pouco de ração dentro de uma garrafa pet e faça furos nas laterais para que o alimento caia saia aos poucos. Comece com furos grandes e vá diminuindo para que o cão não perca o interesse pela brincadeira. Outra opção também na hora de comer, são os alimentadores lentos que retardam o tempo de ingestão da comida.

- Procurar petiscos pela casa: esconda petiscos com cheiros e sabores diferentes, como bifinhos, cenouras, frutas pela casa para que ele gaste tempo procurando. Os quebra-cabeças para cães também são uma opção.

- Brinquedos com petiscos: existem brinquedos onde se pode esconder petiscos dentro e outros que podem ser preenchidos com patê e serem congelados. Eles podem ser oferecidos para o animal antes de sair de casa e a distração pode durar algumas horas. Cuidado para não sair briga se tiver mais de um cão em casa.

Estratégias ocupacionais para cães:

- O ideal é começar com desafios fáceis e aumentar o grau de dificuldade conforme o animal aprende. É importante ter atenção especial quando há mais de um cão na casa para não haver brigas por disputas e ciúmes dos brinquedos.

- Pendurar brinquedos em cordas para dificultar o acesso, oferecer bolas maciças para mastigar, esconder o brinquedo pela casa para ele procurar, deixar ele dar voltas ao redor da casa, ter pisos com diferentes texturas para ele pisar são formas de distração.

- Roer e destruir: dê a ele ossos e brinquedos mastigáveis, como as pelúcias, que possam ser roídos, destruídos e até engolidos se for o caso de um cão que come de tudo. O côco verde é um excelente brinquedo.

- Acesso à janelas e portões de forma segura para que haja a distração de olhar movimento na rua, no jardim e etc...

- E lembre-se que nada substitui um bom passeio na rua ou em parques, onde o cão gasta energia, vê o movimento de pessoas e animais, interage com outros animais, sente cheiros e ouve barulhos diferentes, e também pisa em diferentes texturas.

Muitos cães criam sua própria fonte de distração e brincadeira e caso isso não provoque danos ao animal ou à casa, deve sempre ser estimulado e as atividades devem ser constantes.

É o bicho: sua casa, seu pet Crédito: Divulgação

Para gatos:

Estratégias físicas para gatos:

- Prateleiras verticais em locais silenciosos e de pouca luminosidade: eles gostam de observar a vida das alturas, em segurança, e essa também é uma forma de fazer exercício;

- Áreas diferentes para dormir, se alimentar e fazer as necessidades: evita eliminação fora do local e faz o gato se movimentar pela casa;

- Liteiras, potes de água e comida em número igual ao número de gatos da casa, mais um em local fora do habitual;

- Locais onde o gato possa se esconder caso se sinta ameaçado: tocas para gatos, dentro do armário, caixas de papelão;

- Arranhador: serve para alongar o corpo, afiar as unhas (ao invés de afiar nos móveis!), marcar território e brincar;

Estratégias ocupacionais para gatos:

- Brinquedos que estimulem o instinto de caça: ratinhos com 'catnip', bolinhas, ponteiras laser. Eles também adoram brincar com caixa de papelão. Não deixe a diversão à disposição, pois eles perdem o interesse rapidamente. Guarde após a brincadeira;

- Objetos com texturas complexas tipo bolinhas de papel, de alumínio;

Estratégias sensoriais:

- Acesso à janelas com vista para áreas com atividades de humanos ou outros animais. Sem esquecer as telas de proteção para que o animal não saia “voando” pela janela!

- Uso de catnip (erva do gato) produz estado de euforia temporária em quase todos os gatos e pode ser colocada no arranhador e brinquedos para estimular o gato a brincar;

- Feromônios felinos, em forma de spray ou difusor, ajudam os animais a se adaptar a novos ambientes, mudanças na rotina, novos animais na casa;

Estratégias alimentares:

- Oferecer o alimento não só à disposição no potinho, mas como caça: brinquedos que liberem a comida aos poucos, esconder a comida em cantinhos da casa ou em cima das prateleiras, em vários locais diferentes;

- Colocar alimento e água em locais diferentes, pois os gatos comem e bebem água em momentos diferentes do dia. Eles adoram água corrente, portanto, uma fonte de água é muito bem vinda;

- Deixar o animal desenvolver o instinto de caça e brincar com pequenos insetos, formigas, lagartixas e outros. Lembre-se que se ele trouxer um, está te oferecendo um presente!