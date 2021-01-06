Conheça as dicas para cuidar bem do seu pet no verão

O assunto é: cuidados com os pets no verão Crédito: Pixabay

Durante o verão e a época de altas temperaturas é importante seguir algumas recomendações para manter a saúde e o bem-estar do seu pet. Pensando nisso, nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi aponta quais são essas recomendações, seja para o dia-a-dia dentro de casa ou fora de casa. A comentarista explica: as altas temperaturas são responsáveis por estresse térmico, que pode, em alguns casos, até ser fatal dependendo da fragilidade do seu animal de estimação. Ouça!

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AS DICAS DA TATI:

DIA-A-DIA

- Mantenha as vacinas anuais e a vermifugação do seu pet sempre em dia, evitando muitas doenças comuns na época de verão.

- Deixe água fresca à disposição do seu animal, em área sombreada. Coloque vários potes de água pela casa para facilitar o acesso e troque-a diariamente.

- Evite água da torneira ou direto da rua, pois a escassez na época do verão pode trazer uma água de má qualidade. Prefira água filtrada.

- Você pode colocar pedras de gelo na água para ajudar a refrescá-la.

- Não deixe alimentos expostos por longos períodos, principalmente os alimentos úmidos, pois eles sofrem fermentação e estragam rapidamente.

- Não se preocupe se seu animal comer menos, pois com as altas temperaturas é normal os animais diminuírem a ingestão de alimentos.

- Se seu cão for muito peludo, uma tosa mais curta ajudará a diminuir a sensação de calor.

- No caso dos gatos, avalie bem a possibilidade da tosa, pois ela pode ajudar a refrescar o animal, porém pode ser muito estressante levá-lo ao pet shop.

- Use um borrifador de água para refrescar você e seu pet ao longo do dia.

- Os banhos podem ser semanais ou a cada 10 dias e com água fria.

- Se precisar deixá-lo preso procure um local bem ventilado, com circulação de ar.

FORA DE CASA

- Leve o cão para passear nas horas mais frescas do dia como início da manhã, final de tarde ou à noite.

- Busque áreas sombreadas e evite o asfalto ou cimento quentes, pois o cão pode fazer lesões e feridas nas “almofadinhas” das patas, que costumam ser muito dolorosas e às vezes bastante graves. Se você não consegue pisar ali, porque seu cão conseguiria?

- Evite o uso de focinheira ou use aquelas mais leves, de rede. Os cães trocam calor pela língua e pelo aumento da frequência respiratória e ela pode atrapalhar.

- Evite levar seu animal à praia. Alem de ser muito quente para ele você criará inimizades com pessoas que não gostam de animais na praia.

- Se precisar sair com ele de carro, nunca o deixe no interior do veículo, mesmo à sombra, pois o carro rapidamente se torna uma “estufa” e isso pode levar à stress térmico.

- Mantenha seu animal sempre hidratado. Leve com você garrafinhas para fornecer água, existem algumas específicas para isso.