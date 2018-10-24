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CLUBE PET CBN

Confira os sinais de que seu pet não está bem!

Publicado em 24 de Outubro de 2018 às 18:13

Publicado em 

24 out 2018 às 18:13
Entender a linguagem e o comportamento de um animal de estimação é sempre um desafio, pois temos que decifrar sinais e atitudes que podem ser mal interpretadas ou interpretadas do ponto de vista humano e não do animal.
É muito comum durante o atendimento de animais de estimação, que chegam inclusive em estado grave na clínica veterinária, o proprietário relatar que já há alguns dias o animal estava diferente em algum sentido, mas ele achou que fosse “frescura”, “dengo” ou algo parecido. Também é comum as pessoas imaginarem que o animal está “diferente” pelo fato de ser velho e disso “ser assim mesmo por causa da idade”.
Vamos ser mais animais e menos humanos e pensar: os animais na natureza são “selecionados” para não demonstrar suas fraquezas, dores e doenças, pois isso o leva a uma condição de vulnerabilidade, ficando suscetíveis a predadores. Por isso muitas vezes eles demonstram de maneira discreta que algo não vai bem com sua saúde. Por outro lado, também temos o fato de que os animais não possuem fatores psicológicos que interfiram no seu comportamento e a “frescura” não costuma fazer parte do repertório comportamental de nenhuma espécie.
Pode ser que a mudança no comportamento do animal ou a falta de apetite indiquem uma indisposição transitória, algo simples que se resolverá em algumas horas. Mas a persistência dessas mudanças é indicativa de que algo não vai bem.
Exemplos comuns de mudanças no comportamento do dia-a-dia do animal incluem: apatia: dormir muito ou ficar mais quieto que o normal; agressividade; diminuição na quantidade de alimento ingerido ou rejeição do alimento habitual; dificuldade para se alimentar; dificuldade nas tarefas diárias, como passear, subir no sofá, pular, não receber o tutor quando ele chega em casa; reclamar durante a manipulação ou ao ser pego no colo; andar encurvado; pelos ou penas arrepiadas; tremores; ficar ofegante; esconder-se em locais não habituais, entre tantos outros.
Por isso lembre-se: não é frescura, seu animal pode estar doente! Leve-o ao veterinário o mais rapidamente possível. Quando um animal adoece, ele não fala o que está sentindo. O veterinário tem que lidar com as informações que o tutor passa para ele e com os sinais clínicos que o animal apresenta, portanto quanto mais atentos e observadores os tutores forem, mais fácil será diagnosticar e tratar o animal!
Clube Pet CBN - 24-10-18.mp3

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