Como proteger os pets do barulho da queima de fogos

Fogos de artifício Crédito: Pixabay

A queima de fogos de artifício está proibida nas áreas públicas da maior parte do Espírito Santo, mas algumas pessoas devem promover queimas particulares. Pensando nisso, nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi orienta os tutores sobre os cuidados com os pets em caso de barulho dos fogos e outros sons altos em geral - que costumam marcar a virada de ano. Ouça as orientações e os preserve!

Your browser does not support the audio element. Clube Pet CBN - 30-12-20

Algumas dicas:

- Qualquer animal pode se incomodar com o barulho dos fogos de artifício e rojões, portanto, mantenha-os protegidos e seguros;

- Não reforce o comportamento de medo, ansiedade ou stress dando-lhe colo, carinho e atenção em excesso, pois isso reforça o comportamento negativo e agrava a situação;

- Procure agir normalmente, fazer de conta que não está acontecendo nada, distraindo o animal com algo positivo como uma brincadeira ou petisco. Se ele não responder à isso, deixe-o quieto;

- Mantenha o animal num local onde ele se sinta protegido e possa se esconder, com a mínima interferência de sons externos, longe de portas e janelas de vidro. Não o force a sair do esconderijo que ele escolheu, deixe ele lá pelo tempo que ele precisar;

- Você pode preparar um cômodo da casa que seja aconchegante com a cama do pet, fechar as janelas e cortinas, colocar uma música relaxante, oferecer algo interessante como um brinquedo recheado;

- Coloque chumaços de algodão nos ouvidos, isso abafa o ruído e alivia o stress;

- Jamais prenda o animal à corrente, pois ele pode se enforcar;

- Nunca deixe o animal fechado em espaços confinados como caixas de transporte, ele pode se machucar ou ter um quadro de hipertemia por stress;

- Utilize calmantes naturais à venda em pet shops ou calmantes prescritos pelo veterinário, sempre com as devidas orientações.

- Verifique janelas, muros e portões para que não haja possibilidade de fuga.

- Mantenha o animal com plaquinha de identificação. Algumas cidades fazem o registro do animal no Centro de Controle de Zoonoses.