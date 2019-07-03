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Como proteger os pets de acidentes domésticos?

A comentarista Tatiana Sacchi explica que os animais são naturalmente curiosos e exploram as mais diversas situações tanto dentro quanto fora de casa e protegê-los dos inúmeros perigos domésticos aos quais eles estão expostos é uma tarefa e tanto

Publicado em 03 de Julho de 2019 às 20:04

Publicado em 

03 jul 2019 às 20:04
Seu animal de estimação já se envolveu em algum acidente doméstico? Se sim, o tema do Clube Pet CBN é para você. A comentarista Tatiana Sacchi explica que os animais são naturalmente curiosos e exploram as mais diversas situações tanto dentro quanto fora de casa e protegê-los dos inúmeros perigos domésticos aos quais eles estão expostos é uma tarefa e tanto.
Apesar de muitas vezes não termos consciência dos riscos, os acidentes domésticos são extremamente comuns no dia a dia dos animais de estimação, podendo inclusive colocar sua vida em risco, em especial os animais menores e mais frágeis, como filhotes, raças toys, gatos, pássaros e roedores e os idosos.
As situações de perigo dentro ou fora de casa são as mais diversas e ter uma casa à prova de acidentes é uma missão praticamente impossível, pois muitas situações podem passar despercebidas no dia-a-dia, como uma cartela de medicamento ao alcance, um frasco de produto de limpeza aberto, uma plantinha para mastigar.
Clube Pet CBN - 03-07-19.mp3

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