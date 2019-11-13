Como identificar sinais de diabetes em cães e gatos

Saiba o que fazer para evitar diabetes nos pets Crédito: Reprodução

A Diabetes Mellitus é uma doença hormonal que acomete tanto os seres humanos quanto os cães e gatos. Nos indivíduos normais, o pâncreas secreta a insulina, hormônio responsável por captar a glicose que está disponível na circulação e levá-la para os órgãos e tecidos como fonte de energia. Nos casos de diabetes, o organismo se torna incapaz de manter o nível de glicose no sangue dentro da normalidade, seja pela falta ou pouca produção do hormônio insulina ou pela resistência do organismo à ela. Ouça o que diz a comentarista Tatiana Sacchi sobre o tema para os pets:

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O estilo de vida que levamos atualmente, muitas vezes sedentário e com uma ampla oferta de alimentos não saudáveis, levam à obesidade que é o principal fator para o desenvolvimento da doença tanto em humanos quanto em animais. Outros fatores são a predisposição genética, uso de determinados medicamentos, doenças do pâncreas e o cio em fêmeas não castradas.

Algumas raças de cães tem predisposição a desenvolver diabetes como o Poodle, Pinscher, Rottweiler, Dachshund, Schnauzer e Beagle, mas ela pode ocorrer em qualquer raça. A maior parte dos casos de diabetes ocorre entre os 7 a 9 anos, porém ela pode acometer os animais em qualquer idade. É mais comum nas fêmeas do que nos machos.

Os sintomas decorrem das altas taxas de glicose no sangue e incluem principalmente: apetite exagerado, emagrecimento, ingestão de água em excesso, aumento da frequência de micção, infecções urinárias recorrentes, cansaço, fraqueza e desenvolvimento de catarata (nos cães). Uma complicação grave da doença é a cetoacidose diabética, emergência que se não tratada a tempo pode levar o animal à morte. Na cetoacidose, além dos sintomas já descritos, pode ocorrer falta de apetite, vômitos, problemas neurológicos, hálito estranho (cetônico).