Como evitar que os pets sofram com o barulho dos fogos de artifício

Fogos: cuidados Crédito: Elis Carvalho

Os cães possuem a audição extremamente aguçada, conseguindo ouvir sons quatro vezes mais distantes do que os seres humanos conseguem. Eles possuem 18 músculos capazes de movimentar as orelhas em diversas direções, principalmente os cães de orelhas em pé como o spitz ou o pastor alemão, quando comparados aos cães de orelhas caídas como o labrador ou cocker, por exemplo. Para os cães, depois do olfato, a audição é o sentido mais desenvolvido e é por esse motivo que muitos se incomodam tanto com o barulho dos fogos de artifício, rojões e trovoadas. Alguns se sentem muito amedrontados e podem sofrer acidentes diversos dentro de casa, fugir para a rua e desaparecer, sofrer ou provocar acidentes, brigar com outros animais da casa e até vir a óbito dependendo das circunstâncias. Neste "Clube Pet CBN", a comentarista Tatiana Sacchi avalia como o cuidado do tutor ajuda a proteger os cães, principalmente, na época de muitos fogos, como jogos de futebol e Ano Novo.

Your browser does not support the audio element. Clube Pet CBN - 27-11-19

Saiba mais:

É muito comum que quando um animal vem a óbito de maneira repentina as pessoas associem à “morrer do coração” ou “infartar”, porém, essas condições não são comuns em veterinária e só se pode determinar a causa da morte de um animal através de necropsia feita por médico-veterinário patologista. Algumas causas que poderíamos citar seriam hipertemia decorrente de stress, arritmias cardíacas decorrentes de doença prévia em raças predispostas, crises convulsivas, síndrome dilatação-vôlvulo gástrico após alimentação e acidentes diversos.

Quando o cão tem reações exageradas durante a queima de fogos que podem prejudicá-lo ou colocar a vida dele em risco, é importante amenizar o problema ao máximo. Para isso seguem algumas dicas:

- Todos os animais podem se incomodar com o barulho dos fogos de artifício e rojões, portanto, mantenha-os protegidos e seguros;

- Não reforce o comportamento de medo, ansiedade ou stress dando-lhe carinho e atenção em excesso, pois isso estimula o comportamento negativo e agrava a situação;

- Procure agir normalmente e fazer de conta que não está acontecendo nada, tente distraí-lo com algo positivo como uma brincadeira ou petisco. Se ele não responder à isso, deixe-o quieto;

- Mantenha o animal num local onde ele se sinta protegido e possa se esconder, com a mínima interferência de sons externos, longe de portas e janelas de vidro. Não o force a sair do esconderijo que ele escolheu;

- Jamais prenda o animal à correntes ou o deixe, pois ele pode se enforcar;

- Não deixe o animal em espaços confinados como caixas de transporte, para que ele não se machuque ou faça um quadro de hipertemia por stress;

- Coloque chumaços de algodão nos ouvidos para abafar os ruídos e aliviar o stress.

- Utilize calmantes naturais à venda em pet shops ou calmantes prescritos pelo veterinário, sempre com as devidas orientações.

- Verifique janelas, muros e portões para que não haja possibilidade de fuga.

- Mantenha o animal sempre com plaquinha de identificação. Algumas cidades fazem o registro do animal no Centro de Controle de Zoonoses.

- Tenha sempre os contatos de uma clínica veterinária de emergência!