Como cuidar dos pets idosos

Com os avanços na medicina veterinária e na qualidade dos alimentos e produtos ofertados aos animais de estimação, a expectativa de vida deles está cada vez maior. Hoje não é raro nos depararmos com cães e gatos com 16 anos ou mais e animais de outras espécies chegando a idades acima da expectativa de vida da sua espécie. Como eles permanecem quase sempre ativos, brincalhões e com o mesmo comportamento, não nos damos conta de que o tempo passou rapidamente, que a idade avançada chegou e nosso amigo pet virou um “vovô” que precisa de cuidados especiais. Confira no quadro Clube Pet CBN com Tatiana Sacchi.

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Os sinais de envelhecimento que podem ser percebidos, se relacionam:

- Aos Sentidos: a redução da capacidade visual e auditiva pode tornar o animal isolado e mais assustado. A diminuição do olfato e do paladar altera o apetite.

- À Pele e Pelagem: a pele fica mais fina, menos elástica e com a hidratação comprometida. Os pelos ficam brancos principalmente na região de cabeça e membros e tendem a ficar mais escassos. As unhas ficam mais grossas.

- Ao Sistema Locomotor: ocorre degeneração articular e artrose que causam dificuldade de locomoção, claudicação e dor. Ocorre perda de peso devido a perda de massa muscular e o animal pode sentir fraqueza generalizada.

- À Boca: a doença periodontal (tártaro e gengivite) em diferentes graus, com perda de dentes, hálito forte e dificuldade de se alimentar está presente em mais de 80% dos animais acima de 8 anos.

- À Cognição: há diminuição de processos mentais como aprendizagem, memória, percepção e tomada de decisões. O prejuízo da função social pode ocorrer pois, o animal não responde às regras sociais e de comunicação podendo até se tornar agressivo com pessoas ou outros animais.