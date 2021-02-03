Comida de "gente" para bicho? Tudo sobre alimentação de cães e gatos

Tatiana Sacchi fala sobre a alimentação dos pets Crédito: Zen Chung/Pexels

Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi continua a abordar as orientações sobre a alimentação de cães e gatos. A comentarista esclarece as dúvidas dos ouvintes e aponta quais os tipos de alimentos de “gente” que podem ser oferecidos aos pets. Ouça!

A COLUNA DA TATI:

Uma dúvida frequente dos proprietários é sobre quais os tipos de alimentos de “gente” podem ser oferecidos aos seus cães e gatos. Alguns veterinários podem ser bem radicais em relação à isso. Eu penso sempre que o bom senso é o caminho! Não vamos dar uma banana inteira para um Pinscher ou 3 pães franceses para um Labrador!

Procure dar petiscos em pequenas quantidades e sempre como forma de recompensa. Nunca ofereça petiscos como principal fonte de alimento ou substitua a refeição principal por petiscos.

Não dê petiscos e agrados na hora das suas refeições, muito menos sua própria comida, pois isso se torna um hábito desagradável, com animais insistentes e “pedintes”

Grande parte dos petiscos elaborados especificamente para os pets, como ossos, ossinhos, biscoitos, bifinhos, snacks, são muito calóricos e ricos em sal, corantes e conservantes, apesar de hoje já existirem opções “mais naturais, integrais e saudáveis”. Também existem os ossos defumados e vísceras desidratadas que são ótimas distrações.

Prefira os petiscos naturais e com baixa carga calórica como maçã, melão, cenoura, brócolis ou aqueles com mais proteína do que carboidrato como cubinhos de peito de frango ou carne ou um pedacinho de queijo, por exemplo. Nunca dê restos de ossos, comida muito temperada, frituras, gorduras, biscoitos, doces em geral, balas, chocolate ou qualquer alimento ultraprocessado.

Os cães costumam ser muito gulosos e é preciso ter cuidado com os excessos. Lembre que o tamanho e o porte do cão são importantes para decidir a quantidade!

Já os gatos por serem mais seletivos muitas vezes não aceitam “petiscos humanos”, mas podem ser vorazes por um pedaço de carne, frango, atum e por isso, tenha cuidado com alimentos em cima de pias, mesas, fogões e com o lixo, pois quando viramos as costas eles “roubam” a comida e se fartam! Você pode oferecer peixe cru, atum ou sardinha em água, carnes cruas ou cozidas, mas eu já soube de gatos que comem milho cozido, mamão, rúcula, alface, pinhão, melão e melancia entre outros!