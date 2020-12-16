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NO FINAL DE ANO

Ceia de Natal: alimentos e bebidas podem ser perigosos aos pets

Acompanhe as orientações da comentarista Tatiana Sacchi

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 17:48

Publicado em 

16 dez 2020 às 17:48
Pet em clima de Natal Crédito: MGAstudioArt/Pixabay
Nesta edição do "Clube Pet CBN" a comentarista Tatiana Sacchi, já com o clima de ano novo se aproximando, traz importantes orientações aos tutores. Durante a preparação da sua ceia de Natal, por exemplo, fique atento: o "simples" hábito de oferecer alguns pequenos alimentos aos pets, como nozes e chocolate, pode colocar em risco a sua saúde. Todo cuidado é pouco!
Clube Pet CBN - 16-12-20
"Nos dias de ceia e almoço, oriente as visitas a não oferecer alimentos para seu animal e tenha cuidado especial com comidas muito temperadas e gordurosas. Os animais podem ter diarreia, vômito, dores abdominais e outras complicações. Se precisar, deixe o animal isolado em outro cômodo da casa", orienta.
As orientações: 
- Lembre-se que cães e gatos não podem comer chocolate, uva, uva passa, cebola, macadâmia...São tóxicos para eles! 
- Não deixe copos de bebida alcoólica pela casa. "Conheço cães e gatos que adoram cerveja ou vinho! E eles causam intoxicação alcoólica se ingeridos", explica 
- Lixo: imagine como pode ser apetitoso um lixo cheio de restos de peru, pernil, ossos e outras delícias? A comida também pode estar em decomposição e causar intoxicação alimentar. Acondicione o lixo adequadamente e mantenha-o fora do alcance dos animais 
- Todos esses alimentos são altamente tóxicos para seu pet. Mesmo que você não ofereça um gordo e recheado 'chocotone' para seu cachorro, ele pode pegar um pedaço diretamente de cima da mesa ou até mesmo revirando a lata do lixo no dia seguinte 
- Portanto, vale a pena ser precavido para passar as festas de fim de ano tranquilo com seus entes queridos e sem sustos. E, por via das dúvidas, tenha sempre o telefone de uma clínica veterinária de emergência a mão!
[Fonte: Tatiana Sacchi]

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