Ceia de Natal: alimentos e bebidas podem ser perigosos aos pets

Pet em clima de Natal Crédito: MGAstudioArt/Pixabay

Nesta edição do "Clube Pet CBN" a comentarista Tatiana Sacchi, já com o clima de ano novo se aproximando, traz importantes orientações aos tutores. Durante a preparação da sua ceia de Natal, por exemplo, fique atento: o "simples" hábito de oferecer alguns pequenos alimentos aos pets, como nozes e chocolate, pode colocar em risco a sua saúde. Todo cuidado é pouco!

Your browser does not support the audio element. Clube Pet CBN - 16-12-20

"Nos dias de ceia e almoço, oriente as visitas a não oferecer alimentos para seu animal e tenha cuidado especial com comidas muito temperadas e gordurosas. Os animais podem ter diarreia, vômito, dores abdominais e outras complicações. Se precisar, deixe o animal isolado em outro cômodo da casa", orienta.

As orientações:

- Lembre-se que cães e gatos não podem comer chocolate, uva, uva passa, cebola, macadâmia...São tóxicos para eles!

- Não deixe copos de bebida alcoólica pela casa. "Conheço cães e gatos que adoram cerveja ou vinho! E eles causam intoxicação alcoólica se ingeridos", explica

- Lixo: imagine como pode ser apetitoso um lixo cheio de restos de peru, pernil, ossos e outras delícias? A comida também pode estar em decomposição e causar intoxicação alimentar. Acondicione o lixo adequadamente e mantenha-o fora do alcance dos animais

- Todos esses alimentos são altamente tóxicos para seu pet. Mesmo que você não ofereça um gordo e recheado 'chocotone' para seu cachorro, ele pode pegar um pedaço diretamente de cima da mesa ou até mesmo revirando a lata do lixo no dia seguinte

- Portanto, vale a pena ser precavido para passar as festas de fim de ano tranquilo com seus entes queridos e sem sustos. E, por via das dúvidas, tenha sempre o telefone de uma clínica veterinária de emergência a mão!