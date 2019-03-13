Casos de abandono e maus-tratos de animais ainda preocupam no ES

O tema desta edição do Clube Pet CBN volta a ser o cenário de maus-tratos que ainda persiste de ocorrer no Espírito Santo. Nesta semana um fato envolvendo o tema voltou a chamar a atenção: cães foram abandonados na Pedra do Penedo e o resgate mobilizou os bombeiros na Baía de Vitória. Reportagem da CBN Vitória apontou que, segundo dados obtidos junto a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, em média, 35 chamados de ocorrências deste tipo foram recebidas, por mês, na Grande Vitória, em 2018. Para discutir o tema convidamos a comentarista Tatiana Sacchi, nesta edição do Clube Pet CBN, para falar do assunto. Confira!