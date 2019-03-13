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Casos de abandono e maus-tratos de animais ainda preocupam no ES

Reportagem da CBN Vitória apontou que, segundo dados obtidos junto a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, em média, 35 chamados de ocorrências deste tipo foram recebidas, por mês, na Grande Vitória, em 2018

Publicado em 13 de Março de 2019 às 20:56

Publicado em 

13 mar 2019 às 20:56
O tema desta edição do Clube Pet CBN volta a ser o cenário de maus-tratos que ainda persiste de ocorrer no Espírito Santo. Nesta semana um fato envolvendo o tema voltou a chamar a atenção: cães foram abandonados na Pedra do Penedo e o resgate mobilizou os bombeiros na Baía de Vitória. Reportagem da CBN Vitória apontou que, segundo dados obtidos junto a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, em média, 35 chamados de ocorrências deste tipo foram recebidas, por mês, na Grande Vitória, em 2018. Para discutir o tema convidamos a comentarista Tatiana Sacchi, nesta edição do Clube Pet CBN, para falar do assunto. Confira!
Clube Pet CBN - 13-03-19.mp3

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