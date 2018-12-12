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Aumenta a pena para o crime de maus-tratos a animais

Com o projeto, aprovado no Senado nesta terça-feira (11), a pena agora será de 1 a 4 anos de detenção, com a possibilidade de multa mantida

Publicado em 12 de Dezembro de 2018 às 18:00

Publicado em 

12 dez 2018 às 18:00
A ampliação da pena para o crime de maus-tratos a animais foi aprovada no Senado nesta terça-feira (11). Hoje, a pena prevista é de 3 meses a um ano de detenção, além de multa. Com o projeto, a pena agora será de 1 a 4 anos de detenção, com a possibilidade de multa mantida. O texto também estabelece punição financeira para estabelecimentos comerciais que concorrerem para o crime e segue agora para a análise da Câmara dos Deputados. Nesta edição do Clube Pet CBN a comentarista Tatiana Sacchi traz mais detalhes do tema. Confira!
Clube Pet CBN - 12-12-18.mp3

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