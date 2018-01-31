Atenção com os serviços de banho e tosa no pet shop

Na última edição do Clube Pet CBN a comentarista Tatiana Sacchi trouxe as principais orientações sobre como garantir a segurança do pet durante o banho dentro de casa. Mas também é necessário ter atenção quando o serviço de banho - e também de tosa - é realizado num pet shop, por exemplo. Saber escolher o melhor local e as opções de serviços oferecidos são fundamentais antes de levar o pet para a higienização. Confira as explicações!

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SAIBA MAIS

- Em primeiro lugar, quando tosamos radicalmente um animal ele pode se sentir aliviado ou passar alguns dias escondido. Muitos donos acham que o animal está “triste” ou “com vergonha” do novo visual, mas na verdade ele pode estar sentindo a diferença de temperatura e está tentando compensá-la de alguma maneira.

- A tosa muito baixa também pode deixar a pele do animal exposta à radiação solar e em longo prazo provocar lesões nas áreas mais expostas. O perigo maior está nos cães de pele clara, aquelas bem róseas, que sofrem mais com a radiação. Podemos fazer uma comparação simples imaginando uma pessoa com roupa e outra sem roupa expostas ao sol.

- Existem tosas que diminuem o volume da pelagem sem comprometer a pele. Converse com o profissional e veja o que é possível fazer para aliviar o calor sem prejudicar a pele.

- Em casa é importante que os cuidados com os pelos e pele sejam constantes, pois muitos animais chegam ao banho tosa embolados, cheios de nós, sujos, com carrapichos, pulgas e carrapatos. Nesses casos, na maioria das vezes salvar a pelagem e desembolar o animal todo se torna inviável, principalmente pelo sofrimento do animal e raspar acaba sendo a única opção.

- Os cuidados para manter a pele e pelos saudáveis, incluem em primeiro lugar, a escovação frequente da pelagem, que remove os pelos mortos, areja a pele e mantém os pelos desembaraçados; banhos com shampoos apropriados; hidratações; prevenção contra pulgas e carrapatos. Existem produtos específicos para cada um desses procedimentos.

- Animais provenientes de regiões com inverno rigoroso como Chow-Chow, Akita, Husky Siberiano por exemplo, possuem uma pelagem com características próprias com presença de subpelos, pelos de espessuras diferentes e até impermeabilidade para fazer o isolamento térmico e proteger a pele, portanto tosá-los pode não ser uma boa ideia, mas a escovação é muito importante.

- Algumas raças como Spitz e Chow-Chow podem ter um atraso ou falha de crescimento da pelagem e uma vez tosados, pode haver dificuldade dos pelos voltarem a ser como antes.

- Cães braquicefálicos, aqueles de focinho achatado como o Shi-Tzu e Lhasa Apso, podem sofrer de problemas respiratórios. Se for levá-los ao serviço de banho e tosa, faça nas horas mais frescas do dia e observe a ventilação do local.