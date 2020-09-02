Atenção aos sinais e cuidados com o envelhecimento de cães e gatos

"Envelhecer faz parte do ciclo de vida de todos os seres vivos, inclusive os pets", afirma Tatiana Sacchi, comentarista do CBN Cotidiano Crédito: Jean Alves/Pexels

Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi destaca importantes orientações para aqueles tutores que têm dúvidas sobre quais serão os desafios a serem enfrentados com os seus pets quando estiverem idosos. A comentarista explica que com os avanços na medicina veterinária, na qualidade dos alimentos e produtos ofertados aos animais de estimação, a expectativa de vida deles está cada vez maior. Ouça!

Your browser does not support the audio element. Clube Pet CBN - 02-09-20

"Hoje, não é raro nos depararmos com cães e gatos com 16 anos ou mais e animais de outras espécies chegando a idades acima da expectativa de vida da sua espécie. Como eles permanecem quase sempre ativos, brincalhões e com o mesmo comportamento, não nos damos conta de que o tempo passou rapidamente, que a idade avançada chegou e nosso amigo pet virou um 'vovô' que precisa de cuidados especiais", explica Tatiana.

Então, o que devemos esperar do envelhecimento do nosso pet e o que podemos fazer para melhorar sua qualidade de vida? Os sinais de envelhecimento que podem ser percebidos, segundo Tatiana, se relacionam:

Aos sentidos: a redução da capacidade visual e auditiva pode tornar o animal isolado e mais assustado. A diminuição do olfato e do paladar altera o apetite.

À pele e pelagem: a pele fica mais fina, menos elástica e com a hidratação comprometida. Os pelos ficam brancos principalmente na região de cabeça e membros e tendem a ficar mais escassos. As unhas ficam mais grossas e crescem rápido.

Ao sistema muscular e locomotor: ocorre degeneração articular e artrose em diversas articulações, que causam dificuldade de locomoção, claudicação e dor. Também há tendência ao acúmulo de gordura e perda de massa muscular que podem piorar o quadro articular e causar fraqueza.

À boca: ocorre doença periodontal (tártaro e gengivite) em diferentes graus com inflamação, infecção, perda de dentes, hálito forte e dificuldade de se alimentar. Está presente em mais de 80% dos animais acima de 8 anos, em especial nos cães de raças pequenas.

À cognição: há diminuição de processos mentais como aprendizagem, memória, percepção e tomada de decisões. O prejuízo da função social pode ocorrer pois, o animal não responde às regras sociais e de comunicação podendo se tornar apático e desconectado ou até agressivo com pessoas ou outros animais.