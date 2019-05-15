Assim como a dos humanos, alimentação dos pets deve ser equilibrada

Você sabe o que seu pet está comendo? Cuidado que a ração do seu cão ou do seu gato pode ser uma “propaganda enganosa”, conforme constatou um estudo da Universidade de São Paulo (USP), que analisou 82 amostras de 25 marcas de ração e detectou que a maioria delas não continham os ingredientes que apontavam na embalagem.