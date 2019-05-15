Assim como a dos humanos, alimentação dos pets deve ser equilibrada

Você sabe o que seu pet está comendo? Cuidado que a ração do seu cão ou do seu gato pode ser uma “propaganda enganosa”, conforme constatou um estudo da Universidade de São Paulo (USP), que analisou 82 amostras de 25 marcas de ração e detectou que a maioria delas não continham os ingredientes que apontavam na embalagem.
Assim como os humanos carregam a máxima “nós somos o que comemos”, isso também pode ser aplicado aos animais, portanto, a alimentação do pet também requer atenção e precisa ser saudável e equilibrada. É o que aponta a comentarista Tatiana Sacchi, no quadro Clube Pet CBN de hoje!
Clube Pet CBN - 15-05-19.mp3