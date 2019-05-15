Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CLUBE PET CBN

Assim como a dos humanos, alimentação dos pets deve ser equilibrada

Assim como os humanos carregam a máxima "nós somos o que comemos", isso também pode ser aplicado aos animais, portanto, a alimentação do pet também requer atenção e precisa ser saudável e equilibrada

Publicado em 15 de Maio de 2019 às 20:43

Publicado em 

15 mai 2019 às 20:43
Você sabe o que seu pet está comendo? Cuidado que a ração do seu cão ou do seu gato pode ser uma “propaganda enganosa”, conforme constatou um estudo da Universidade de São Paulo (USP), que analisou 82 amostras de 25 marcas de ração e detectou que a maioria delas não continham os ingredientes que apontavam na embalagem.
Assim como os humanos carregam a máxima “nós somos o que comemos”, isso também pode ser aplicado aos animais, portanto, a alimentação do pet também requer atenção e precisa ser saudável e equilibrada. É o que aponta a comentarista Tatiana Sacchi, no quadro Clube Pet CBN de hoje!
Clube Pet CBN - 15-05-19.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que disse a imprensa internacional sobre novo tarifaço de Trump: 'Instrumento para impor novas tarifas ao Brasil é alternativa mais duradoura após decisão da Suprema Corte'
Imagem BBC Brasil
Fim da escala 6x1 sai antes da eleição? As pressões a favor e contra na reta final no Congresso
Imagem de destaque
'A pátria dos Bolsonaro não é a brasileira, é a pátria estrangeira', diz Simone Tebet

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados