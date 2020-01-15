As orientações para quem vai viajar e decidiu levar o pet no carro

Passeio com o cachorro: teste para viagem Crédito: Pixabay

Nesta edição do "Clube Pet CBN", a comentarista Tatiana Sacchi tira dúvidas dos ouvintes sobre o tema viagem e pet. Desta vez o questionamento a respondermos é o seguinte: "Decidi viajar com meu pet. O que devo fazer?". A comentarista elenca as melhores opções para a viagem:

Your browser does not support the audio element. Clube Pet CBN - 15-01-20

Saiba mais:

Pode parecer uma tarefa simples, mas quando decidimos levar um pet na viagem, devemos considerar diversos fatores para tornar a experiência prazerosa tanto para o tutor quanto para o animal. É necessário um bom planejamento, o cumprimento de exigências que variam de acordo com cada meio de transporte e obviamente a adaptação do animal à viagem que se quer fazer.

Em primeiro lugar, é importante saber qual será o destino da viagem, o objetivo de levar o animal a esse destino, qual será o custo para leva-lo junto, qual será o meio de transporte utilizado, se ele aceita transportar animais e em que condições, e se o lugar onde você vai se hospedar aceita animais. Uma boa pergunta é: “faz sentido eu levar meu pet para esse lugar? Como ele irá se sentir?”.

Inúmeros fatores podem interferir de maneira positiva ou negativa na experiência de viagem do animal, como por exemplo: para um animal que sente náusea e/ou vomita ao andar de carro, a viagem pode ser extremamente desagradável e para um animal que nunca foi condicionado a ficar dentro de uma caixa de transporte pode se comportar de maneira imprevisível, chorando ou vocalizando sem parar, urinando ou defecando dentro da caixa e até mesmo se machucando ao morder a caixa ou tentando sair.

VIAGEM DE CARRO

Como os pets hoje fazem parte da família, muitos passeiam de carro com seus tutores seja em pequenos percursos pela cidade ou em viagens mais longas. Com frequência, vemos eles soltos pelo no carro, andando livremente pelo veículo, no colo do motorista ou com a cara na janela, língua de fora e feliz da vida tomando um ventinho.

Porém, para que uma viagem de carro seja segura para todos os envolvidos, o Código de Trânsito Brasileiro considera que são infrações graves: dirigir o veículo ‘transportando pessoas, animais ou volume à sua esquerda ou entre os braços e pernas’ (artigo 252) e ‘conduzir pessoas, animais ou carga nas partes externas do veículo, salvo nos casos devidamente autorizados’ (artigo 235).

Transportar o animal solto no veículo é um risco tanto para o animal quanto para os integrantes do veículo. O motorista pode ficar preocupado com o que o animal está fazendo e desvia a atenção do trânsito. O animal pode atrapalhar na condução do veículo e o motorista perder o controle do carro e sofrer um acidente. Esses eventos podem ferir o animal e causar danos à integridade física tanto do motorista, quanto de outras pessoas que possam estar no veículo. Além disso, o animal pode ir se refrescar na janela e cair do veículo em movimento, sofrendo ferimentos e podendo provocar acidentes.

Existem três opções para o transporte de cães de pequeno porte: o cinto de segurança, que é um peitoral adaptado para ser preso ao cinto; o adaptador de cinto de segurança, que acopla a coleira do animal ao encaixe do cinto e a cadeirinha de segurança, semelhante àquela das crianças. Os pet shops são os melhores lugares para encontrar esses produtos.

Um cão grande, para ser transportado na carroceria do carro deve estar dentro de uma caixa de transporte adequada ao seu tamanho. Soltos na carroceria eles podem ferir-se e também podem pular do carro parado ou movimento e fugir ou provocar acidentes. Prendê-lo na corda ou corrente pode provocar traumas no pescoço e até enforcamento.

Existem também, grades de proteção que dividem o porta-malas do restante do carro e os animais podem ser levados lá, separados e em segurança. Claro que estou falando do porta-malas dos carros “hatch” sem a tampa traseira e nunca de carros sedan!

Já os gatos, eternos territorialistas que detestam sair de casa, devem ser transportados dentro da caixa de transporte, pois lá se sentem mais seguros e protegidos, com menor chance de se assustar, de querer se esconder em locais inapropriados ou até ferir alguém.

Outros animais devem sempre ser transportados em suas gaiolas para que estejam protegidos e não corram riscos.