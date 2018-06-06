Aprenda a passear com o pet de forma segura

Ao caminharmos pelas ruas é comum vermos pessoas passeando com cães, seja junto do dono, de um profissional ou até mesmo de um zelador. A famosa "voltinha" pode até ser um alívio para os donos, mas pode gerar perigos para os animais se alguns cuidados básicos não são seguidos. Exemplo? Ficar atento ao seus sinais corporais e identificar se o pet não está cansado além da conta. Nesta edição do Clube Pet CBN a comentarista Tatiana Sacchi traz detalhes sobre como passear com o seu pet de forma segura. Confira!