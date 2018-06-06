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CLUBE PET CBN

Aprenda a passear com o pet de forma segura

A famosa "voltinha" pode até ser um alívio para os donos, mas pode gerar perigos para os animais se alguns cuidados básicos não são seguidos

Publicado em 06 de Junho de 2018 às 16:57

Publicado em 

06 jun 2018 às 16:57
Ao caminharmos pelas ruas é comum vermos pessoas passeando com cães, seja junto do dono, de um profissional ou até mesmo de um zelador. A famosa "voltinha" pode até ser um alívio para os donos, mas pode gerar perigos para os animais se alguns cuidados básicos não são seguidos. Exemplo? Ficar atento ao seus sinais corporais e identificar se o pet não está cansado além da conta. Nesta edição do Clube Pet CBN a comentarista Tatiana Sacchi traz detalhes sobre como passear com o seu pet de forma segura. Confira!
Clube Pet CBN - 06-06-18.mp3
 

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