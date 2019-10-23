Apaixonado por gatos? Conheça as curiosidades do mundo felino

Sem preconceito: entenda melhor a vida dos felinos Crédito: Unsplash

O gato, assim como o cão, é um dos pets mais presentes nos lares do país. Neste "Clube Pet CBN", a comentarista Tatiana Sacchi faz uma seleção de curiosidades envolvendo o mundo dos felinos. Ficou curioso? Confira:

Your browser does not support the audio element. Clube Pet CBN - 23-10-19

SAIBA MAIS:

Os gatos começaram a se aproximar dos humanos há aproximadamente 9.000 anos atrás, na região entre Iraque, Israel e Egito, quando se aproximaram de pequenos povoados que produziam e estocavam grãos, pois lá havia também, uma grande quantidade de ratos e pássaros que lhes serviam como alimento.

Aqueles gatos selvagens que se aproximavam sem medo dos humanos tinham comida farta e se reproduziam mais, e dessa forma, o gato doméstico (Felis Catus) começou a surgir e depois se espalharam pelo mundo à bordo dos navios. Os melhores registros da interação homem-felino estão no Egito e ocorreram há cerca de 2500 A.C., porém, a domesticação propriamente dita começou somente muitos anos mais tarde, acredita-se que por volta de 1500 A.C.

ANTEPASSADOS

Todo gato doméstico (Felis Catus) é descendente do gato selvagem africano (Felis silvestris lybica) e mesmo tendo se tornado tão diferente deste ao longo dos anos e do processo de domesticação, eles ainda conseguem manter muito de suas características tanto físicas quanto de personalidade independente e de instinto predatório, sendo semelhantes à seus antepassados.

Eles continuam silenciosos e ágeis, possuem um corpo elástico que os permitem alongar, contrair e girar rapidamente, dentes e garras que permitem caçar e se defender, ótima visão noturna e excelente capacidade sensorial que é amplificada pelos bigodes que lhes dão sensação de equilíbrio, os ajudam se locomover no escuro e atuam como um verdadeiro GPS. A grande diferença é que eles aprenderam a se comunicar com os humanos de diferentes formas, coisa que o gato selvagem nunca deve ter feito!

AS SETE VIDAS