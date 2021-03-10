Ansiedade e solidão afetam cães e gatos e você pode ajudar na melhora

Sofrer de ansiedade não é uma condição apenas humana. É o que explica Tatiana Sacchi, nesta edição do Clube Pet CBN. Animais que passam longos períodos sozinhos, que não fazem atividades, não expressam seu comportamento natural e que são muito ligados e dependentes de seus tutores também podem sofrer de ansiedade. "Em diferentes graus, os animais de estimação podem sofrer com solidão. Para os cães, que são muito sociáveis, a tristeza e o estresse podem ser mais ou menos intensos de acordo com os hábitos e rotina da casa, o treinamento que o cão recebe e a raça do animal. Até entre os felinos, que dormem praticamente o dia inteiro, a ausência de humanos pode incomodar bastante", explica a comentarista. Ouça: