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VIDA ANIMAL

Ansiedade e solidão afetam cães e gatos e você pode ajudar na melhora

Ouça as orientações da médica veterinária Tatiana Sacchi

Publicado em 10 de Março de 2021 às 16:24

Publicado em 

10 mar 2021 às 16:24
Cachorro na praia Crédito: Pixabay
Sofrer de ansiedade não é uma condição apenas humana. É o que explica Tatiana Sacchi, nesta edição do Clube Pet CBN. Animais que passam longos períodos sozinhos, que não fazem atividades, não expressam seu comportamento natural e que são muito ligados e dependentes de seus tutores também podem sofrer de ansiedade. "Em diferentes graus, os animais de estimação podem sofrer com solidão. Para os cães, que são muito sociáveis, a tristeza e o estresse podem ser mais ou menos intensos de acordo com os hábitos e rotina da casa, o treinamento que o cão recebe e a raça do animal. Até entre os felinos, que dormem praticamente o dia inteiro, a ausência de humanos pode incomodar bastante", explica a comentarista. Ouça:

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