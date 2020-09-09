Ansiedade e depressão: pets ajudam a enfrentar fases de sofrimento

No mês de prevenção ao suicídio Tatiana Sacchi, nesta edição do Clube Pet CBN, fala sobre a importância dos animais em influenciar positivamente o bem-estar mental da população, principalmente nos grupos que enfrentam doenças como a ansiedade e a depressão. "Os pets podem mudar a vida de muitas pessoas e servir como um porto seguro para elas", apontou a comentarista. Ela também aborda a importância de proporcionar ao animal um envelhecimento saudável. Ouça o quadro completo!