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Ansiedade e depressão: pets ajudam a enfrentar fases de sofrimento

Ouça a edição desta quarta-feira (09) do Clube Pet CBN, com Tatiana Sacchi!

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 17:42

Publicado em 

09 set 2020 às 17:42
"Os pets podem mudar a vida de muitas pessoas", afirmou a comentarista da CBN Vitória Crédito: Pixabay
No mês de prevenção ao suicídio Tatiana Sacchi, nesta edição do Clube Pet CBN, fala sobre a importância dos animais em influenciar positivamente o bem-estar mental da população, principalmente nos grupos que enfrentam doenças como a ansiedade e a depressão. "Os pets podem mudar a vida de muitas pessoas e servir como um porto seguro para elas", apontou a comentarista. Ela também aborda a importância de proporcionar ao animal um envelhecimento saudável. Ouça o quadro completo!
Clube Pet CBN - 09-09-20

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