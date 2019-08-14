Animal não é objeto: projeto trata bichos como seres com sentimentos

Foi aprovado pelo Senado Federal o Projeto de Lei 27/2018 que cria natureza jurídica especial para animais, onde eles deixam de ser tratados como objetos e passam a ser sujeitos de direitos despersonificados, passando a ser reconhecidos como seres sencientes, passíveis de sentir emoções positivas como alegria e prazer e negativas como ansiedade, medo, dor e sofrimento. Na Lei dos Crimes Ambientais fica determinado que os animais não sejam mais considerados bens móveis para fins do Código Civil. Confira as explicações da comentarista Tatiana Sacchi.