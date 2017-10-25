Animal de estimação e finanças: saiba como conciliar

Cerca de 60% dos donos de animais de estimação não se planejaram financeiramente para ter um pet, mostra pesquisa do SPC Brasil divulgada nesta semana. 14% dos donos estão com o nome sujo por causa de compras para pets e 20% gastam mais do que o orçamento permite neste tipo de compra. Com a economia do país ainda em recuperação, 23% diminuíram as compras desse segmento em 2017. Você sabe como conciliar o desejo de ter um animal de estimação e manter as contas em dia? Confira as dicas da comentarista Tatiana Sacchi.