Alerta para os pets no verão: cuidado com vermes, parasitas e o calor

Cachorro labrador Crédito: Pixabay

Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi continua sua série de orientações sobre os cuidados que os tutores devem ter com os pets durante a estação mais quente do ano. O destaque agora vai para as doenças mais comuns e como evitá-las. Confira!

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AS DOENÇAS MAIS COMUNS DURANTE O VERÃO, SEGUNDO TATI SACCHI:

CÃES BRAQUICEFÁLICOS

- Os cães de focinho achatado como Shi-Tzu, Lhasa Apso, Boxer, Bulldogue, gato Persa e outros, são mais suscetíveis ao calor, por terem dificuldade de respirar e ventilar, sendo mais suscetíveis à hipertermia e intermação. Evite locais fechados, com pouca ventilação ou muito quentes.

ANIMAIS DE PELAGEM BRANCA

- Animais de pelagem branca e curta, como o Pitbull, o Bull Terrier, Dogue Alemão, gatos brancos de pelo curto entre outros, são mais suscetíveis à lesões de pele e o desenvolvimento de câncer.

- As áreas mais sensíveis e comumente afetadas são as pontas de orelha, transição entre nariz e focinho, peito e barriga que podem começar a apresentar vermelhidão em excesso, feridas de difícil cicatrização, crostas, entre outras.

- Evite deixar esses animais no sol, principalmente nos períodos críticos, entre 10 da manhã e 4 da tarde.

- Passe protetor solar diariamente nas regiões mais sensíveis: orelhas, focinhos, nariz e peito caso ele goste de ficar deitado de barriga para cima tomando banho de sol.

VERME DO CORAÇÃO

- Nas regiões litorâneas e próximas à lagos e lagoas é comum a dirofilariose, doença causada pelo “verme do coração”. Esse parasita é transmitido pela picada do mosquito e pode causar sérias complicações aos animais infestados. Por isso é importante fazer a prevenção com produtos indicados para esse fim.

LEPTOSPIROSE

- Durante o verão é comum chuvas fortes e sequenciais com risco de alagamentos. É importante evitar o contato dos cães com a água da chuva pois existe o risco da leptospirose, doença transmitida pelo contato com a urina do rato presente na água contaminada.

PULGAS E CARRAPATOS