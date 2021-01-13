Alerta para os pets no verão: cuidado com vermes, parasitas e o calor

Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi continua sua série de orientações sobre os cuidados que os tutores devem ter com os pets durante a estação mais quente do ano. O destaque agora vai para as doenças mais comuns e como evitá-las. Confira!
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AS DOENÇAS MAIS COMUNS DURANTE O VERÃO, SEGUNDO TATI SACCHI:
CÃES BRAQUICEFÁLICOS
- Os cães de focinho achatado como Shi-Tzu, Lhasa Apso, Boxer, Bulldogue, gato Persa e outros, são mais suscetíveis ao calor, por terem dificuldade de respirar e ventilar, sendo mais suscetíveis à hipertermia e intermação. Evite locais fechados, com pouca ventilação ou muito quentes.
ANIMAIS DE PELAGEM BRANCA
- Animais de pelagem branca e curta, como o Pitbull, o Bull Terrier, Dogue Alemão, gatos brancos de pelo curto entre outros, são mais suscetíveis à lesões de pele e o desenvolvimento de câncer.
- As áreas mais sensíveis e comumente afetadas são as pontas de orelha, transição entre nariz e focinho, peito e barriga que podem começar a apresentar vermelhidão em excesso, feridas de difícil cicatrização, crostas, entre outras.
- Evite deixar esses animais no sol, principalmente nos períodos críticos, entre 10 da manhã e 4 da tarde.
- Passe protetor solar diariamente nas regiões mais sensíveis: orelhas, focinhos, nariz e peito caso ele goste de ficar deitado de barriga para cima tomando banho de sol.
VERME DO CORAÇÃO
- Nas regiões litorâneas e próximas à lagos e lagoas é comum a dirofilariose, doença causada pelo “verme do coração”. Esse parasita é transmitido pela picada do mosquito e pode causar sérias complicações aos animais infestados. Por isso é importante fazer a prevenção com produtos indicados para esse fim.
LEPTOSPIROSE
- Durante o verão é comum chuvas fortes e sequenciais com risco de alagamentos. É importante evitar o contato dos cães com a água da chuva pois existe o risco da leptospirose, doença transmitida pelo contato com a urina do rato presente na água contaminada.
PULGAS E CARRAPATOS
- Mantenha seu cão sempre protegido contra pulgas e carrapatos, pois além deles causarem desconforto e coceira, esses parasitas transmitem inúmeras doenças e no verão a sua proliferação acontece de forma muito mais rápida que no inverno, podendo haver infestação do ambiente.