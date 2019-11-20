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Além da raiva: a importância da vacinação e imunização dos pets

Cães e gatos devem ser imunizados anualmente com as vacinas, múltipla e raiva

Publicado em 20 de Novembro de 2019 às 19:48

Publicado em 

20 nov 2019 às 19:48
Vacinação: saiba mais Crédito: André Sobral/ Prefeitura Municipal de Vitória
Quando decidimos ter um animal de estimação, em especial um cão ou gato, devemos levar em conta suas necessidades básicas para que ele tenha saúde, bem-estar e qualidade de vida. Dentre esses cuidados podemos considerar que a imunização (vacinação) é uma das mais importantes, juntamente com uma boa alimentação, ambiente enriquecido, controle de verminoses e de ectoparasitas.  
Porém, o que muitos não sabem é que existe uma grande diferença entre vacinar que, é apenas o ato de aplicar uma vacina, e imunizar, que é fazer com que o organismo desenvolva de forma adequada suas defesas (anticorpos) contra determinadas doenças. É isso que nos explica a comentarista Tatiana Sacchi neste "Clube Pet CBN". Ouça na íntegra:
Clube Pet CBN - 21-11-19
SAIBA MAIS:
 Para ser imunizado de forma adequada, o animal deve estar preparado para receber a vacina, o que engloba estar em boas condições nutricionais e de saúde, livre de parasitas intestinais (vermes) e de parasitas externos (pulgas, carrapatos, piolhos). Para tanto, o médico veterinário é o único profissional habilitado para avaliar o estado de saúde do nosso amigo e decidir como e qual será o melhor protocolo para cada animal. Por esse motivo não é recomendado vacinar seu animal por conta própria ou no balcão de lojas agropecuárias e pet shops;
Levar o cão ou gato ao veterinário é equivalente a levar o filho ao pediatra: durante a consulta o animal será avaliado quanto ao seu estado geral de saúde, o melhor esquema de imunização, o acompanhamento de seu desenvolvimento e peso, a observação do possível desenvolvimento de doenças crônicas, além de se fazer todas as orientações gerais de como cuidar bem do animal e do que é certo ou errado. Visitar o veterinário também é uma importante forma de socialização para os filhotes, que precisam aprender a se deixar manipular para serem avaliados e tratados.
De modo geral, cães filhotes devem ser imunizados a partir de 45 dias de vida com vacina múltipla (V8/V10) em esquema de 3 ou 4 doses com intervalos entre 21 a 30 dias e vacina anti-rábica aos 4 meses.
Gatos filhotes devem ser imunizados a partir de 60 dias de vida com vacina tríplice, quádrupla (V3/V4) (ou até quíntupla-V5) em esquema de 2 doses com intervalos de 30 dias e vacina anti-rábica aos 4 meses.
Animais adultos nunca imunizados ou com histórico de imunização desconhecido devem ser vacinados com 2 doses de vacina múltipla e uma de vacina anti-rábica.
DE PRAXE, CÃES E GATOS DEVEM SER IMUNIZADOS ANUALMENTE COM AS VACINAS, MÚLTIPLA E RAIVA.
A necessidade de outras vacinas tanto para cães (contra gripe, giárdia, leishmaniose, dermatofitose) quanto para gatos (contra leucemia, dermatofitose) fica a critério do médico veterinário e varia de acordo com a realidade de cada animal, o ambiente onde ele vive e os desafios aos quais o animal estará exposto. 
Evite sair com seu filhote de cão em locais públicos, com grande circulação de animais e o contato com animais desconhecidos ou não vacinados, enquanto o esquema de imunização dele não estiver completo. Apesar dessa restrição, é importante que o filhote seja socializado com outros animais e pessoas durante os primeiros meses de vida para se tornar um cão amigável e dócil.
Algumas reações leves após a vacinação são esperadas, tais como: dor no local da aplicação, prostração, mal-estar, febre, inchaço ou pequenos nódulos dias após a vacina. Reações moderadas como urticária (coceira), edema (inchaço) e reações graves como anafilaxia são bastante raras, mas requerem cuidados imediatos.
Vale lembrar que mesmo dentro de uma população vacinada corretamente pode haver 5% de indivíduos que não respondem bem à vacinação e podem vir a adoecer. Em animais vacinados de forma indiscriminada ou sem acompanhamento veterinário o índice de falhas pode chegar a 30 ou 40%.
A imunização é a forma mais eficiente de prevenção à inúmeras doenças tanto em cães como em gatos e protegê-los é um ato de amor e de posse responsável.
 

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