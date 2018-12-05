Agressão a animais: fique alerta aos maus-tratos contra os pets

A realidade de agressão aos animais ainda é motivo de preocupação - e serve como alerta. Ao longo dos últimos dias um fato que chamou a atenção das pessoas foi um cachorro abandonado que morreu após ser envenenado e espancado por um funcionário de uma loja da rede do supermercado em São Paulo. Nesta edição do Clube Pet CBN a comentarista Tatiana Sacchi traz mais detalhes sobre como podemos ficar alerta aos maus-tratos cometidos contra os animais e mais: muitas vezes pessoas agressivas com animais podem ser agressivas com idosos, crianças e pessoas mais vulneráveis. Confira!