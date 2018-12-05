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Agressão a animais: fique alerta aos maus-tratos contra os pets

Ao longo dos últimos dias um fato que chamou a atenção das pessoas foi um cachorro abandonado que morreu após ser envenenado e espancado por um funcionário de uma loja da rede do supermercado em São Paulo

Publicado em 05 de Dezembro de 2018 às 19:01

Publicado em 

05 dez 2018 às 19:01
A realidade de agressão aos animais ainda é motivo de preocupação - e serve como alerta. Ao longo dos últimos dias um fato que chamou a atenção das pessoas foi um cachorro abandonado que morreu após ser envenenado e espancado por um funcionário de uma loja da rede do supermercado em São Paulo. Nesta edição do Clube Pet CBN a comentarista Tatiana Sacchi traz mais detalhes sobre como podemos ficar alerta aos maus-tratos cometidos contra os animais e mais: muitas vezes pessoas agressivas com animais podem ser agressivas com idosos, crianças e pessoas mais vulneráveis. Confira!
Clube Pet CBN - 05-12-18.mp3

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