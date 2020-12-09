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NADA DE SE ENROSCAR NA ÁRVORE

Afaste os riscos que enfeites de Natal podem trazer para pets em casa

Ouça as orientações da médica veterinária Tatiana Sacchi

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 18:03

Publicado em 

09 dez 2020 às 18:03
Você já deve ter visto, nas redes sociais, vídeos de gatos "destruindo" árvores de natal, ou de cães mastigando o pisca-pisca. O que parece ser mera "brincadeira" animal pode esconder riscos para os pets. É por isso que, nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi lista os cuidados que devemos tomar neste período de fim de ano, com as festividades de natal e ano novo. Ouça:
Clube Pet CBN - 09-12-20
ATENÇÃO AOS CUIDADOS:
- Árvore de Natal: pode ser mastigada, destruída, derrubada ou até cair em cima do animal e feri-lo. Atenção especial com os gatos que podem querer escalar a árvore e derrubar tudo!
- Enfeites de Natal: podem ser mastigados e engolidos causando desconforto gastrointestinal, obstrução ou até sufocamento. Se forem de vidro ou de material que fica pontiagudo ao se quebrar, o perigo é maior.
- Pisca-pisca: se for roído, há o risco de choque elétrico ou queimaduras;
- Embalagens de presente: os animais podem entrar ou se enroscar em sacolas plásticas, rasgar e comer embalagens, fazer xixi nos presentes e até causar um prejuízo.

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