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Clube Pet CBN

A importância dos cuidados com a saúde bucal do seu pet

É estimado que a doença periodontal, conhecida vulgarmente como o tártaro, esteja presente em algum grau em 85% dos animais de pequeno porte com mais de 4 anos de idade

Publicado em 03 de Abril de 2019 às 19:31

Publicado em 

03 abr 2019 às 19:31
Há muitos anos já se sabe da importância de prevenir e tratar as doenças orais e cuidar da higiene e da saúde oral é importante tanto para nós humanos, como para os cães e gatos. É estimado que a doença periodontal, conhecida vulgarmente como o tártaro, esteja presente em algum grau em 85% dos animais de pequeno porte com mais de 4 anos de idade. Ela é muito comum nas raças Poodle, Pinscher, Yorkshire, Maltês e nos felinos. Nas raças de médio e grande porte ela é menos frequente mais ainda sim merece atenção.
A doença periodontal decorre da falta de higienização bucal adequada. Ela é causada pelas bactérias que compõe a placa bacteriana, seus produtos tóxicos e a resposta imune do animal. Inicialmente formam-se os cálculos dentários (tártaro), mau hálito e inflamação da gengiva (gengivite), em graus variados. À medida que a doença avança ocorre retração de gengiva, comprometimento e exposição da raiz e perda dos dentes. Nos casos graves as lesões na boca servem de porta de entrada para as bactérias entrarem na circulação sanguínea e se alojarem em outros órgãos como rins, coração, fígado e articulações causando outras complicações. Isso causa dor, desconforto, dificuldade para se alimentar e reduz consideravelmente a qualidade de vida do animal. Confira as explicações com a comentarista do quadro Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi.
Clube Pet CBN - 03-04-19.mp3

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